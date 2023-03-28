  • USD: 19,08 - 19,12
  • EURO: 20,65 - 20,68
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Asgari ücret zammı açıklaması! Bakan Bilgin tarih vererek duyurdu

Asgari ücret için ara zam yapılıp yapılmayacağınına ilişkin yapılan tartışmalara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin son noktayı koydu. Bakan Bilgin, asgari ücret ara zam hakkında açıklamalarda bulundu. Asgari ücret zammı için tarih veren Bakan Bilgin, zammın temmuz ayında yapılacağını bildirdi.

Asgari ücret zammı açıklaması! Bakan Bilgin tarih vererek duyurdu
Ekleme: 28.03.2023 - 21:11 Güncelleme: 28.03.2023 - 21:25 / Editör: Ozge Selin
Asgari ücret zammı açıklaması! Bakan Bilgin tarih vererek duyurdu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammı hakkında son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Bilgin, asgari ücrete ara zam yapılacağını bildirdi.

'ASGARİ ÜCRETE ZAM TEMMUZDA'

Asgari ücret zammı için tarih veren Bakan Bilgin, temmuz ayında asgari ücrete zam yapılacağını duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere AK Parti Genel Merkezine geldi. Görüşme öncesinde basın mensuplarının 'Asgari ücrete zam olacak mı?' sorusu üzerine Bakan Bilgin, 'Asgari ücrete zam Temmuz'da' dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile AK Parti Genel Merkezinde görüşecek.

Asgari ücret zammı açıklaması! Bakan Bilgin tarih vererek duyurdu

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

2022 Aralık ayında alınan karara göre asgari ücret, %54 oranında yapılan zam ile 8.506,80 TL olmuştu. Asgari ücretin brüt tutarı ise 10.008 TL olarak uygulanıyor.

EMEKLİ MAAŞLARI DA ZAMLANDI

Başkan Recep Erdoğan, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayın programında yaptığı açıklama ile en düşük 5 bin 500 TL olan emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye yükselttiklerini bildirdi.

Erdoğan, 'En düşük emekli aylığını 7 bin 500 liraya yükseltme kararı aldık. Milletimize, tüm emeklilerimize hayırlı ve uğurlu olsun' dedi.

Asgari ücret zammı açıklaması! Bakan Bilgin tarih vererek duyurdu

BAYRAM İKRAMİYELERİ 2 BİN TL'YE YÜKSELDİ

Emekliye yapılan zammın ardından, bayram ikramiyelerinde de artış yapıldı. 1100 lira olan bayram ikramiyeleri 2 bin TL'ye yükseltildi.

'TÜRKİYE EMEKLİLERİN YANINDA'

Bayram ikramiyelerine yapılan zamma ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, En düşük emekli maaşına yaptığımız artıştan sonra Bayram ikramiyesini de %82 zamla 2000 TL'ye yükseltiyoruz. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklimiz yararlanacak. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet anlayışıyla emeklilerinin yanında.' ifadelerini kullanmıştı.

GAZİLERE ÖDENEN AYLIKLAR ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNE ÇIKARILDI

Bakanı Bilgin, geçtiğimiz gün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Meclis'e sunduğumuz çalışmayla; Gazilerimize ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkarıyoruz. Düzenlememizle Gazilerimiz arasındaki aylık farklılıklarını da ortadan kaldırıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Devlettir ve vatana fedakarca hizmet etmiş Gazilerimizin yanındadır' açıklamasında bulunmuştu.

GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan Mahmud Abbas ile görüştü! 'Filistin'e her türlü destek sürecek'
CHP yandaşı Merdan Yanardağ: Bir HDP yöneticisinin terörü öven tek bir cümlesi var mı?
Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasında kullanılan slogan terör örgütlerinin de dilinde
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 'ortak liste' açıklaması: Seçime kendi logo ve listemizle gireceğiz
Yedili Masa'da 'Kılıçdaroğlu' çatlağı: İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu istifa etti
Hukuk alanında yeni düzenlemeler içeren yargı paketi TBMM'de yasalaştı! Birçok suçun cezası artırıldı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçik ile iftarda muhalefete sert tepki: Birileri fitne çıkarmak için sürekli zırvalayıp durdu
Başkan Erdoğan'dan Savunma Sanayii mesajı: Mehmetçik ile İftar programında konuştu
Asgari ücret zammı açıklaması! Bakan Bilgin tarih vererek duyurdu
Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaman çelişkisi: Ortaklarına vereceği vekil sayılarını görmezden gelip Cumhur İttifakı'nı hedef aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Erbakan görüşmesi sonrası açıklama! 'Altılı kaosa ülkeyi teslim etmemek adına milli bir karar verdik'
Depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmada tutuklu sayısı 325'e yükseldi
Başkan Erdoğan, Vedat Bilgin ile görüşecek...
Bakanlık açıkladı! Irak Türkiye'ye tazminat ödeyecek!
İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu partisinden istifa ediyor
Başkan Erdoğan Fatih Erbakan ile görüşecek
CHP'de Muharrem İnce defteri kapandı! Fondaş medya sansüre başladı...
‘Namus sözü’ yalan oldu, yeni sözler verdi! Kılıçdaroğlu yeni film çevirdi: Alay konusu oldu
Kavcıoğlu: İkinci yarıdan itibaren TÜFE'de kademeli normalle süreci başladı
Türkiye'nin konuştuğu sahte doktor Ayşe Özkiraz davasında flaş karar! 13 yıla kadar hapsi isteniyordu

Türkiye'nin konuştuğu sahte doktor Ayşe Özkiraz davasında flaş karar! 13 yıla kadar hapsi isteniyordu

Ağlama sesi gelen çöp evden bebek çıktı: Annenin polisteki ifadesi 'pes' dedirtti

Ağlama sesi gelen çöp evden bebek çıktı: Annenin polisteki ifadesi 'pes' dedirtti

Elon Musk rahat durmadı: Twitter'dan çok konuşulan özellik! O kısmı artık sadece mavi tikliler kullanabilecek

Elon Musk rahat durmadı: Twitter'dan çok konuşulan özellik! O kısmı artık sadece mavi tikliler kullanabilecek

Togg için ön sipariş sayısı 177 bini geçti: Büyük gün yarın

Togg için ön sipariş sayısı 177 bini geçti: Büyük gün yarın

Bir yerli araç daha yollara çıkıyor: 16 yaşındaki gençler de kullanabilecek

Bir yerli araç daha yollara çıkıyor: 16 yaşındaki gençler de kullanabilecek

Sandıkta tesadüfen bulundu! Harem ağasının milyonlarca dolarlık serveti 63 yıl sonra resmiyet kazandı .

Sandıkta tesadüfen bulundu! Harem ağasının milyonlarca dolarlık serveti 63 yıl sonra resmiyet kazandı .