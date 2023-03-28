Asgari ücret zammı açıklaması! Bakan Bilgin tarih vererek duyurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammı hakkında son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Bilgin, asgari ücrete ara zam yapılacağını bildirdi.'ASGARİ ÜCRETE ZAM TEMMUZDA'Asgari ücret zammı için tarih veren Bakan Bilgin, temmuz ayında asgari ücrete zam yapılacağını duyurdu.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere AK Parti Genel Merkezine geldi. Görüşme öncesinde basın mensuplarının 'Asgari ücrete zam olacak mı?' sorusu üzerine Bakan Bilgin, 'Asgari ücrete zam Temmuz'da' dedi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile AK Parti Genel Merkezinde görüşecek.ASGARİ ÜCRET NE KADAR?2022 Aralık ayında alınan karara göre asgari ücret, %54 oranında yapılan zam ile 8.506,80 TL olmuştu. Asgari ücretin brüt tutarı ise 10.008 TL olarak uygulanıyor.EMEKLİ MAAŞLARI DA ZAMLANDIBaşkan Recep Erdoğan, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayın programında yaptığı açıklama ile en düşük 5 bin 500 TL olan emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye yükselttiklerini bildirdi.Erdoğan, 'En düşük emekli aylığını 7 bin 500 liraya yükseltme kararı aldık. Milletimize, tüm emeklilerimize hayırlı ve uğurlu olsun' dedi.BAYRAM İKRAMİYELERİ 2 BİN TL'YE YÜKSELDİEmekliye yapılan zammın ardından, bayram ikramiyelerinde de artış yapıldı. 1100 lira olan bayram ikramiyeleri 2 bin TL'ye yükseltildi.'TÜRKİYE EMEKLİLERİN YANINDA'Bayram ikramiyelerine yapılan zamma ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, En düşük emekli maaşına yaptığımız artıştan sonra Bayram ikramiyesini de %82 zamla 2000 TL'ye yükseltiyoruz. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklimiz yararlanacak. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet anlayışıyla emeklilerinin yanında.' ifadelerini kullanmıştı.GAZİLERE ÖDENEN AYLIKLAR ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNE ÇIKARILDIBakanı Bilgin, geçtiğimiz gün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Meclis'e sunduğumuz çalışmayla; Gazilerimize ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkarıyoruz. Düzenlememizle Gazilerimiz arasındaki aylık farklılıklarını da ortadan kaldırıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Devlettir ve vatana fedakarca hizmet etmiş Gazilerimizin yanındadır' açıklamasında bulunmuştu.