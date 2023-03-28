Amasya'da aracın altında kalan vatandaş hayatını kaybetti

Amasya'nın Bahçeleriçi Mahallesi'nde korku dolu anlar yaşandı.Olay, Talat Öncel Caddesi'nde meydana geldi.H.K. yönetimindeki 05 AG 430 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Emin Orak'a çarptı.Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralanan Orak, ambulansla kaldırıldığı Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.