Van'da göçmen kaçakçılığına 11 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi.20-26 Mart tarihleri arasında düzenlenen 7 ayrı operasyonda, 20 organizatör yakalandı. Kaçak göçmenleri taşıyan bir araca da el kondu. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen organizatörlerden 11'i tutuklandı, 9'u savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı.