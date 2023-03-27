Trakya Cam Fabrikası’nda patlama meydana geldi: Ekipler bölgeye sevk edildi

Patlama, gece saat 23.00 sıralarında Trakya Cam Fabrikası'nda sıcak su kazanında meydana geldi.İddiaya göre; kazanda su yetersizliğinden kaynaklı olarak gerçekleşen patlamada büyük hasar oluştu. Şans eseri kimsenin yaralanmaması sevindirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Patlama Büyükkarıştıran beldesi ve Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinden de duyuldu.