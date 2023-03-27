Saadet Partili Aktaş’tan Davutoğlu iddiası: Bana ‘Masadaki misyonum CHP’li bir Cumhurbaşkanı olmaması’ dedi

Saadet Partili Avukat Ali Aktaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanmasının ardından 2022'nin Ocak ayında Davutoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmesinde Davutoğlu'nun, ''Korkarım 28 Şubat'tan daha ağırı geliyor, biz masada buna engel olacağız. Benim masadaki misyonum CHP'li bir cumhurbaşkanı olmamasıdır'' ifadelerini kullandığını aktardı.

Millet İttifakı'nda Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklamasının ardından masadaki anlaşmazlıklara yönelik açıklamalardan biri de Saadet Partili Avukat Ali Aktaş'tan geldi.Aktaş, 2022'nin Ocak ayında Davutoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdiğini, bu görüşmede Yedili Masa ile ilgili kendisinden bilgiler aldığını aktardı.Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Aktaş, ''2022 Ocak'ında kendisini ziyaret ettiğimde özetle iki şey söylemişti; '1.Korkarım 28 Şubat'tan daha ağırı geliyor, biz masada buna engel olacağız, 2. Benim masadaki misyonum CHP'li bir cumhurbaşkanı olmamasıdır' ifadelerini kullandı.