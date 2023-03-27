Pendik’te iki kişinin öldüğü facia geliyorum demiş! Fuhuştan 17 defa mühürlenen otelin mühürleri sökülmüş

Pendik’te 7 katlı ahşap kaplama bir otelde çıkan yangında iki kişi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında otelin ortağı, işletmecileri ve çalışanları gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Otelin 2021 yılında fuhuştan mühürlendiği ve şimdiye kadar toplamda 17 defa mühürlenmesine rağmen gözaltına alınan şüphelilerin sürekli mührü söktüğü öğrenildi.

Pendik Doğu Mahallesi Erol Kaya Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı ahşap kaplama bir otelde meydana gelen olayda, otelin giriş kısmında bir anda başlayan yangın kısa sürede tüm oteli sardı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın yaklaşık 1 saatte söndürülürken otelin üst katlarında iki kişi yanarak hayatını kaybetti.GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER 17 DEFA MÜHÜR SÖKMÜŞYangın sonrasında başlatılan soruşturma kapsamında Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından; şirket ortağı C.S. ve otel işletmecileri H.S., M.S., S.S. ve otel çalışanı A.A. isimli kişileri yakalayarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler emniyete sevk edildi. Otelin 2021 yılında fuhuş yapılması sebebiyle mühürlendiği, gözaltına alınan kişilerin sürekli mührü söktüğü ve şimdiye kadar otelin 17 defa mührünün söküldüğü öğrenildi.