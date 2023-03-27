İki kişinin öldüğü otel faciasının nedeni ortaya çıktı...

Pendik'te 7 katlı ahşap kaplama bir otelde çıkan yangında iki kişi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında otelin ortağı, işletmecileri ve çalışanları gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.YANGIN SEBEBİ ELEKTRİK SOBASIOtelin ruhsat sahibi C.S. ve resepsiyon görevlisi S.S.'nin de aralarında bulunduğu 5 şüphelinin adliyedeki işlemleri sürerken soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.Hayatını kaybedenlerden birinin 30 yaşındaki İbrahim T. olduğu, bir yaralının ise durumunun ağır ve entübe olarak hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.Otelin ruhsatının da olmadığı belirlenen soruşturma kapsamında yangının çıkış nedeninin zemin katta resepsiyon bölümünde bulunan elektrikli sobadan kaynaklandığı ve otelde doğalgaz hattının bulunmadığı aktarıldı.