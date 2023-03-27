İçişleri Bakanlığı açıkladı: Gri kategorideki terörist yakalandı!

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 'Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Eren Abluka Sonbahar Kış-26 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İslam Çubuk Operasyonu kapsamında Şırnak'ın İdil İlçesi Yavşan bölgesinde 27 Mart 2023 tarihinde icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyon sonucunda yurt dışına kaçmaya çalışan 1 erkek terörist sağ olarak ele geçirilmiştir. Ele geçen teröristin yapılan kimlik tespitinde terör arananlar listesinde gri kategoride yer alan Harun Elbak kod adlı Selim Adıyaman olduğu anlaşılmıştır' denildi.