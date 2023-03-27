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Fransa, devlet memurlarının telefonlarında TikTok'u yasaklayacak

Fransa Kamu Hizmeti Bakanı Stanislas Guerini, memurların telefonlarında TikTok uygulamasının yasaklanacağını açıkladı.

Ekleme: 27.03.2023 - 12:34 Güncelleme: 27.03.2023 - 12:35 / Editör: Ozge Selin
Fransa, devlet memurlarının telefonlarında TikTok'u yasaklayacak
Özellikle gençler arasında son dönemde çok yaygın olan TikTok'un, verileri Çin hükümetiyle paylaştığı söyleniyor.

Avrupa Komisyonu'nun ardından birçok ülke, uygulamayı devlete ait cihazlardan yasaklamıştı.

TikTok'a bir yasak da Fransa'dan
Fransa Kamu Hizmeti Bakanı Stanislas Guerini, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Fransa'nın, Çin'e ait video paylaşım uygulaması TikTok'u memurların iş telefonlarında kullanılmasını yasaklayacağını söyledi.

Bakan Guerini, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'İdarelerimizin ve memurlarımızın siber güvenliğini garanti altına almak için hükümet, memurların profesyonel telefonlarında TikTok gibi eğlence amaçlı uygulamaları yasaklama kararı almıştır.'

Guerini, bu tip uygulamaların idarelerin ekipmanlarına yerleştirilmek için yeterli düzeyde siber güvenlik ve veri korumasına sahip olmadığını belirterek, yasağın derhal yürürlüğe girdiğini ve hükümetin denetleme yapacağını söyledi.

Çin hükümetinin, TikTok'un Çinli ana şirketi ByteDance aracılığıyla kullanıcıların konum ve iletişim verilerine erişme potansiyeliyle ilgili dünya çapında endişeler arttı.

Birleşik Krallık parlamentosu, Hollanda ve Belçika yönetimleri ve Yeni Zelanda parlamentosu da dahil olmak üzere, bir dizi Batılı hükümet ve kurum son haftalarda TikTok'u yasaklamıştı.

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