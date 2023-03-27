Fatih'te gece yarısı bina çöktü

Fatih'te daha önce boşaltılan ve etrafında güvenlik önlemi alınan tarihi 3 katlı bina gece saatlerinde kısmen çöktü. Çökme sırasında binanın çevresinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Kısmen çöken binanın geçtiğimiz yıl Kasım ayında çıkan yangında hasar gördüğü ortaya çıktı.

Olay, Derviş Ali Mahallesi Fevzipaşa Caddesi üzerinde bulunan tarihi 3 katlı metruk binada saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden boşaltılarak belediye ekipleri tarafından önlem alınan binanın, çatı kısmı ve ikinci katında kısmen çökme meydana geldi. Tarihi binadan kopan beton parçaları Edirnekapı Parkı'nın içine düştü. Çevredekiler durumu hemen polis, itfaiye ve zabıta ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bina çevresinde incelemelerde bulundu. Fatih Belediyesi zabıta ekipleri ise incelemelerin ardından binanın çevresine demir bariyerler koyarak önlem aldı.Gece saatlerinde kısmen çökme meydana gelen tarihi 3 katlı metruk binanın geçtiğimiz yıl Kasım ayında çıkan yangında hasar gördüğü ortaya çıktı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.