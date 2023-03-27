Fatih Erbakan: Terör örgütlerinin desteklediği bloğun kazanmasını istemedik

Türkiye, 14 Mayıs'ta seçime gidiyor, partilerin seçim hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor.Yaklaşık bir yıl sonra adayını tüm tartışmalara rağmen belirleyen Millet İttifakı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu çıkarma kararı aldı.İttifakların Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) ittifak protokollerini sunduğu sürecin bitimine saatler kala Yeniden Refah Partisi (YRP), Cumhur İttifakı'na katıldı.Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TRT Haber'de gündemi değerlendirdi.Erbakan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:Biz Yeniden Refah Partisi olarak ilk kurulduğumuz günden beri söylediğimiz söz vardı. 'Burada biz mevcut iktidar gitsin de ne olursa olsun' diyen bir parti değiliz. 'Bir iktidar düşürülsün, ondan uzaklaşılsın' diye siyaset yapmıyoruz. Projelerimiz var, planlarımız var, bunlar yapılsın diye uğraşıyoruz. 'Bunları başka partiler yapmasın, biz yapalım' gibi bir inadımız da hiç olmadı.Prensiplerimiz dediğimiz, mutabakata vardığımız maddeler bizim yıllardır ana söylemlerimiz. 'Cumhur İttifakı'nın iktidarı kazanması halinde bu mutabakatın olması için çaba göstereceğiz' sözünü aldıktan sonra böyle bir inat peşinde olmamız mümkün olmaz. Bu seçimle beraber inşallah Meclis'e girip bunların takipçisi olacağımızı umut ediyoruz. Cumhurbaşkanı ile prensipler konusunda uzlaştık. Böyle bir adım attık.Ülkemizin 60-70 yıl sonra yeniden CHP zihniyetine teslim edilmesine vesile oluruz suçlamasıyla muhatap olmak istemedik. Çünkü bu bizim bu mutabakatı sağlamayıp bir Cumhurbaşkanı adayı olarak devam etmemiz halinde böyle bir ihtimal olması söz konusuydu.Ve karşı blokta bütün sol, komünist, sosyalist, fraksiyonların bir araya geldiklerini görmemiz, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) unsurlarının tamamen karşı bloğa destek olduğunu görmemiz, hatta terör örgütü PKK yöneticilerinin açıkça çektikleri videolarla, yaptıkları açıklamalarla mevcut iktidarın devrilmesi ve karşı bloğun iktidara gelmesi için destek olduklarını görmemiz karşısında bu bloğun kazanmasına vesile olan bir parti olmak istemedik.Mutabık kaldığımız prensiplerin uygulanması milletin faydasına olacak. Biz de bunun takipçisi olacağız. Hem de aynı zamanda tabi diğer bloğa baktığımızda bunların ülkeye, millete bir şey veremeyeceğini hatta zarar getireceğini düşündüğümüz için böyle bir adım atmış olduk. İnşallah hayırlı olur.Milli görüş çizgimizle Millet İttifakı'nın görüşü taban tabana zıt. Millet İttifakı ile ilgili bizim eleştirilerimiz uzun zamandır var. Millet İttifakı'nın en büyük partisinin genel başkanına, 'LGBT'nin Türk aile yapısına zararı var mı?' diye soruluyor. 'Ne münasebet Türk aile yapısına bir zararı yoktur' diyor.Buraya kadar saydıklarımızın bizim milli görüş çizgimize uymasının imkanı yok. '4-6 yaş arasındaki çocuklara Kur'an öğretmek çağ dışılıktır. Böyle bir şeye müsaade edilemez' yine Millet İttifakı'nın görüşüdür.Yine bir diğer genel başkan, 'İktidar olduğumuzda İHA'lara SİHA'lara dokunacağız' diyor. İHA'lar SİHA'lar Erbakan hocamızın en önemli projelerindendir.'İlk işimiz İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koymak' diyor. İstanbul Sözleşmesi'nin maddesi milli görüşe aykırıdır. 'Bunu gelir gelmez tekrar getireceğim' diyor.Biz partimizi kurduğumuzdan beri, 'Saadet Partisi'nin milli görüşü temsil edecek yetkisi kalmamıştır' dedik. Masayı dağıtmak yerine destek olmaları milli görüşün neresine sığdırılabilir? Böyle bir yapının içerisinde bulunmalarını yadırgıyoruz. Zaten partimizi kurmamızın sebebi de onların milli görüşü temsil edememesidir.Bizim eksik gördüğümüz noktaları mutabakat metnimize yazdık. Eksikleri tamamlamak için, yanlışları düzenlemek, doğruyu da tebrik etmek için çıktık yola.'8 başlı bir sistemi getireceğim' diyorsunuz. Genel başkanlardan birisi ifade etti, 'Biz sıradan bir başkan yardımcısı olmayacağız' dedi. Şimdi siz hepsinden onay alacaksınız. Anayasada karşılığı olmayan bir şekilde 7 kişiden onay alacak. Sizin en büyük vaadiniz yeniden parlamenter sisteme dönmek ama bir yandan da başkan yardımcılığı üzerinden bir seçim yürütüyorsunuz. Nereden baksanız bir tutarsızlık.Erbakan hocamızın çizgisini devam ettirmek demek onun savunduğu prensipleri hayata geçirmek demek. Biz de inşallah güçlü bir şekilde mecliste temsil edilerek bunların yapılması için takipte olacağız. Meclis'te olursak çok daha büyük hayırlara vesile olup şerlere fren olacağız.