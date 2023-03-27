CHP'nin 'İnce' oyunları! 2. 'Gel bakalım Muharrem' vakası

Her fırsatta demokrasi güzellemesi yapıp parti içinde dikta yönetimi kuran CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu Memleket Partisi Muharrem İnce'yi baskı altına almaya çalışıyor.CHP yönetimi 14 Mayıs seçimleri için 100 bin imza toplayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi hem fonlandığı medya hem de kurmayları ile baskı yaparak kendi lehine adaylıktan çekilmeye zorluyor.İnce, CHP ile görüşmediğini açıklasa da partililerin kendisiyle arka kapıdan ön pazarlık yaparak, 'Adaylıktan çekil, vekilleri kap' teklifini sunduğu iddia edildi.Merakla beklenen Kılıçdaroğlu-İnce görüşmesinin bu hafta içerisinde de yapılması beklenmiyor. Muharrem İnce ise bu süreçte CHP kanadından kimseyle görüşmediğini, teklif de almadığını açıkladı.Buna rağmen İnce'nin CHP'den eski mesai arkadaşlarıyla irtibatta olduğu, bu konuşmaların milletvekili pazarlığına kadar ilerlediği ancak sayı konusunda bir uzlaşma sağlanamadığı öne sürülüyor.İnce'ye teklif edilmesi muhtemel olan Milli Eğitim Bakanlığı konusunun ise Kılıçdaroğlu ile görüşmede gündeme gelebileceği aktarıldı.CHP kanadının Muharrem İnce'nin gerçek oy potansiyelinden emin olmak için de süreci ağırdan aldığı belirtiliyor.