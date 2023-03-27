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27 Mart hava durumu: Deprem bölgesine kuvvetli yağış ve sel uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 27 Mart hava durumu tahminleri açıklandı. Depremin vurduğu Şanlıurfa'da yağışlar da yaşamı olumsuz etkilerken yeni uyarı geldi. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, il il 27 Mart hava durumu raporu.

Ekleme: 27.03.2023 - 09:30 Güncelleme: 27.03.2023 - 09:32 / Editör: Ozge Selin
27 Mart hava durumu: Deprem bölgesine kuvvetli yağış ve sel uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz ve (Malatya hariç) Doğu Anadolu Bölgelerinin, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sakarya, Eskişehir, Afyonkarahisar, Konya, Çankırı ve İskenderun Körfezi çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği; yağışların Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI: Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden hava kalitesinde azalma, çamur yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre bugün Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur görülecek. Yapılan açıklamada Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden hava kalitesinde azalma, çamur yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Sakarya çevrelerinin akşam saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 7°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 8°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 7°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 8°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE
Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar çevrelerinin bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 3°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 9°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR 11°C, 22°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA 6°C, 18°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ
Parçalı, doğusu çok bulutlu, Hatay, Osmaniye ve Adana ile Gaziantep'in batı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 13°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA 12°C, 19°C
Parçalı bulutlu

HATAY 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

K.MARAŞ 9°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir, Konya ve Çankırı çevrelerinin bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 4°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 4°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 5°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS 3°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 3°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE 7°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 3°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, (Çorum hariç) bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA 6°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 9°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 7°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 10°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, (Malatya hariç) bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğu kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

ELAZIĞ 7°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı Yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM 5°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KARS 4°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

MALATYA 6°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, (G.Antep ve Kilis hariç) bölgenin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Diyarbakır, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADIYAMAN 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 12°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

GAZİANTEP 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 12°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
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