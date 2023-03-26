Zeytinburnu'nda iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Bayrampaşa yönünde ilerleyen 34 MN 7977 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşıp Aksaray yönünde ilerleyen Duran A. yönetimindeki 34 ZY 2002 plakalı otomobille çarpıştı.EKİPLER SEVK EDİLDİKazada Duran A. ile eşi Behiye A'nın yanı sıra diğer otomobilin sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.