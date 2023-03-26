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Beyaz Gazete
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Konya'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı...

Konya'nın Kulu ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Ekleme: 26.03.2023 - 19:02 Güncelleme: 26.03.2023 - 19:06 / Editör: Ozge Selin
Konya'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı...Alınan bilgiye göre, Ankara Caddesi'nde seyreden Fatih Gül (33) idaresindeki 06 MGP 09 plakalı otomobil ile aynı yönde giden Devran Kavaklı (23) kontrolündeki 42 M 0892 plakalı otomobil çarpıştı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Çarpışmanın ardından otomobiller takla attı. Otomobillerden biri müstakil bir evin bahçesine devrildi, diğer araç ortadan ikiye bölündü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaralı sürücüler ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Devran Kavaklı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer sürücünün tedavisi ise sürüyor.

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