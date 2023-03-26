Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile BM Genel Sekreteri Guterres telefonda görüştü: 'Sıfır Atık' girişimi ve İstanbul Tahıl Anlaşması konuşuldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çavuşoğlu ve Guterres, "Sıfır Atık" girişimi ve İstanbul Tahıl Anlaşması'nı ele aldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile 'Sıfır Atık' girişimi ve İstanbul Tahıl Anlaşması üzerine telefonda görüştü.Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ve Guterres telefon görüşmesi yaptı.Görüşmede, BM'de Türkiye'nin öncülüğünde başlatılan 'Sıfır Atık' girişimi ve İstanbul Tahıl Anlaşması ele alındı.