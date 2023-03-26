Bakan Bilgin duyurdu: Gazilere ödenen aylıklar asgari ücret düzeyine çıkarıldı...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Meclis'e sunduğumuz çalışmayla; Gazilerimize ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkarıyoruz. Düzenlememizle Gazilerimiz arasındaki aylık farklılıklarını da ortadan kaldırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gazi maaşlarının asgari ücret seviyesine çıkarılacağını söyledi.Bilgin, paylaşımında, 'Meclise sunduğumuz çalışmayla; Gazilerimize ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkarıyoruz. Düzenlememizle Gazilerimiz arasındaki aylık farklılıklarını da ortadan kaldırıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Devlettir ve vatana fedakarca hizmet etmiş Gazilerimizin yanındadır.' ifadelerine yer verdi.