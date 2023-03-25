Adıyaman'da ağır hasarlı üç katlı bina kendiliğinden çöktü

Adıyaman'da, 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören 3 katlı bina kendiliğinden yıkıldı.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adıyaman'da, Zey Caddesi 2325 Sokak'ta Hacı Şerif Camisi yakınındaki 3 katlı bina kendiliğinden çöktü.Bölgeye, AFAD, UMKE, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.Depremlerde ağır hasarlı olan söz konusu binanın enkazında birinin olması ihtimaline karşın ekiplerce arama kurtarma çalışması başlatıldı.