Adıyaman'da ağır hasarlı üç katlı bina kendiliğinden çöktü
Adıyaman'da, 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören 3 katlı bina kendiliğinden yıkıldı.
Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adıyaman'da, Zey Caddesi 2325 Sokak'ta Hacı Şerif Camisi yakınındaki 3 katlı bina kendiliğinden çöktü.
Bölgeye, AFAD, UMKE, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.
Depremlerde ağır hasarlı olan söz konusu binanın enkazında birinin olması ihtimaline karşın ekiplerce arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Bölgeye, AFAD, UMKE, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.
Depremlerde ağır hasarlı olan söz konusu binanın enkazında birinin olması ihtimaline karşın ekiplerce arama kurtarma çalışması başlatıldı.
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