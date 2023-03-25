İstanbul Boğazı'nda sis etkili oldu! Gemi trafiği durdu

İstanbul Boğazı Marmara Denizi girişinde öğle saatlerinde sis bastırdı. Özellikler Beşiktaş İskelesi ve çevresinde sis etkili oldu. Görüş mesafesinin düşmesiyle transit gemi geçişleri askıya alındı. Şehir içi deniz taşımacılığında herhangi bir aksama yaşanmazken gemiler ve vapurlar kontrol şekilde sefer yapabildi.