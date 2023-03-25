Deprem bölgesinde Kılıçdaroğlu'na sert tepki: HDP’ye bakanlık verecek misiniz?

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve koalisyonun diğer parti genel başkanları Malatya’da iftar programına katıldı. İftar öncesi çadır kent ziyaretinde bulunan koalisyon üyelerine ise bir vatandaş, “Başkanım HDP’ye de bakanlık verecek misiniz?” diyerek tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı ve 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesi Malatya'ya ittifak üyelerinin genel başkanları ile birlikte geldi.İftar programı öncesi Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile birlikte Doğa Cadde AVM arkasındaki çadır kentti ziyaret etti. Burada bazı çadırlara giren Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler depremzedeler ile kısa süre görüştü.HDP'YE BAKANLIK VERECEK MİSİNİZ?Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler çadır kentten ayrılacağı esnada bir vatandaş, 'Başkanım HDP'ye de bakanlık verecek misiniz?' diyerek tepki gösterdi. Vatandaş, bu tepkisi üzerine güvenlik güçlerince bölgeden uzaklaştırıldı.