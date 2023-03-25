Başkan Erdoğan Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde incelemelerde bulundu

Mimar Sinan'ın kalfalık eseri Süleymaniye Camisi'nden öykünerek tasarlanan Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde inşa çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.Başkan Erdoğan, incelemelerinin ardından aracında kendisine uzatılan bir kız bebeği sevdi.