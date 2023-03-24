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Bakan Murat Kurum: Hatay'ımızı 1 yıl içerisinde yeniden ayağa kaldıracağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde, 17 bin 902 konutun temeli dün eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Bugün ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla Hatay’da 3 bin 112 afet konutu ve İskenderun, Defne ve Antakya Devlet Hastanesi’nin temel atma töreninde konuşan Bakan Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ı, 1 yıl içerisinde kendi değerleriyle kimliğiyle tarihiyle kültürüyle şehircilik değerleriyle yüzlerce yıldır akıp gelen sosyal hayatıyla yeniden ayağa kaldıracaklarını söyledi.

Bakan Murat Kurum: Hatay'ımızı 1 yıl içerisinde yeniden ayağa kaldıracağız
Ekleme: 24.03.2023 - 23:52 Güncelleme: 25.03.2023 - 00:19 / Editör: Ozge Selin
Bakan Murat Kurum: Hatay'ımızı 1 yıl içerisinde yeniden ayağa kaldıracağız
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Hatay'da 3 bin 112 afet konutu ve İskenderun, Defne ve Antakya Devlet Hastanesi'nin Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Bakan Murat Kurum, Ramazan ayının ilk gününün Kahramanmaraş'ta hep birlikte idrak edildiğini belirterek, 'Mübarek Ramazan ayının rahmet, bereket ve manevi ikliminde; birçok medeniyete kucak açmış, Akdeniz'in kalbi, Hatay'ımızdayız. Bugün zatıâlinizin teşrifleriyle afetzede kardeşlerimizin istikbale güvenle bakacağı, evlatlarını güvenle yetiştireceği yeni konutlarının temellerini umutla, azimle hep birlikte atıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Afetin ilk anından itibaren bölgede çalışmalarına devam ettiklerinin altını çizen Bakan Kurum, 'Devletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletinin yanındaydı. Birlik ve beraberlik çatısı altında hiçbir gönlü ıssız bırakmadık. Koştuk, durmadık, mücadelemizde yorulmadık, her bir yokuşu milletimizin duasını alarak omuz omuza çıktık! Valilerimizle, belediye başkanlarımızla, STK'larımızla, iş dünyamızla, kanaat önderlerimizle, tüm vatandaşlarımızla el ele verdik, canla başla çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz.' dedi.

'HER BİR VATANDAŞIMIZ YUVALARINA KAVUŞANA KADAR BURADAYIZ'

'Aziz milletimiz, afetzede kardeşlerimiz çok iyi bilmelidir: Biz aklımızla, fikrimizle, kalbimizle buradayız.' diyen Bakan Kurum, 'Projelerimizle, çalışma arkadaşlarımızla birlikte; yükselen Anadolu'nun şehirlerini ayağa kaldırmak için buradayız. İşte Cumhurbaşkanımız burada! Tarihin, milletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın önünde sizlere söz veriyoruz. Allah'ın izniyle biz gönlümüzde taşıdığımız bu sözleri tutana kadar buradayız! Hatay'dayız, İskenderun'dayız… Her bir vatandaşımız yuvalarına kavuşana kadar buradayız! Sıcak yuvalarda ocaklar yanana kadar sizin yanınızdayız. Bu kararlılıkla 15'inci günde başladığımız inşa sürecinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 50 bin sayısına ulaştık. 50 bin konutumuzun sözleşmesini yaptık. Dün itibariyle Kahramanmaraş'ta temellerimizi atmaya başladık. İnşallah 365'inci günde konutlarımızı Hatay'ımıza, İskenderun'umuza teslim edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

'HATAY'IMIZI YENİDEN DİRİLİŞİN ŞEHRİ YAPACAĞIZ'

Birlik ve beraberliğin şehri Hatay'ı 1 yıl içerisinde; kendi değerleriyle, kendi kimliğiyle, binlerce yıllık şehircilik kültürüyle, yüzlerce yıldır akıp gelen sosyal hayatıyla yeniden ayağa kaldıracaklarını vurgulayan Bakan Kurum sözlerini şöyle sonlandırdı:

'Camilerimizi, medreselerimizi, hanlarımızı, hamamlarımızı, köprülerimizi, tüm tarihi ve kültürel değerlerimizi ihya edeceğiz. Yükselen Anadolu'nun kadim şehri Hatay'ımızda yeni bir şehircilik destanı yazacağız. Hatay'ımızı yeniden dirilişin şehri yapacağız, şanlı tarihimizin merkez şehri haline getireceğiz, ülkemizin parlayan yıldızı yapacağız. Allah bizleri; sizlere, Hatay'ımızın güzel insanlarına, canlara, Habibi Neccar'ın torunlarına mahcup etmesin diyor; hepinizi saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.'
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