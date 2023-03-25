Adana’da kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu

Kozan Kalesi’nin yakınında kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu. Ceset, ölüm nedeni ve kimlik tespiti için otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Adana'nın Kozan ilçesindeki Kozan Kalesi'nin çevresinde dolaşan kişiler, sur dibinde hareketsiz yatan erkeği görüp polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, bu kişinin hayatını kaybettiğini saptadı.Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacakSavcının ve polisin olay yeri inceleme çalışmalarının ardından ceset, ölüm nedeni ve kimlik tespiti için otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.