Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan Cumhurbaşkanlığı Adaylığı açıklaması

Son dakika haberi: Yeniden Refah Partisi bugün Cumhur İttifakı'na katıldı. Genel Başkanı Fatih Erbakan yaptığı açıklamada, 'Mutabakat metni imza altına alındı.' dedi.Fatih Erbakan, 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecimizi sonlandırmış bulunuyoruz.' açıklamasında bulundu. Erbakan, 'Cumhurbaşkanımız ile uzlaştık' mesajını verdi.Fatih Erbakan'ın açıklamalarından satırbaşları:'CUMHURBAŞKANIMIZ ZİYARETTE BULUNACAK'Bizzat sayın Cumhurbaşkanı ile mutabakata varılmış oldu. Yeniden Refah Partisi olarak tüm seçim alanlarında kendi amblemizle Cumhur İttifakında seçime girme kararı almış bulunuyoruz. Cumhur ittifakı karşısında kümelenen blok, geçmişte yaşadığımız tecrübeler ve söylemler dolayısıyla ülkemize fayda getirmeyecek bir bloktur. Bu blok ülkemize ve milletimize fayda sağlamayacaktır.Sayın Cumhurbaşkanımız önümüzdeki hafta salı ya da çarşamba genel merkezimize ziyarette bulunacak. Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecimizi de sonlandırmış bulunuyoruz.