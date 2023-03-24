Türkiye’nin tek Hava Er Eğitim Tugayı'nda 900 Mehmetçik yemin etti

Türkiye'nin tek Hava Eğitim Tugayında 900 mehmetçik yemin ederek çakı gibi birer asker oldular. Heyecan ve gururun yaşandığı yemin töreninde katılan asker aileleri de aynı heyecan ve gurura tanıklık ederek ettiler.Sancağın tanıtılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende eğitimlerini tamamlayan 900 asker, Türk Bayrağı ve silah üzerine ellerini koyarak yemin etti. Yapılan yemin töreninin ardından eğitimlerde başarılı olan erlere plaket ve hediyeleri il protokolü tarafından verildi.Yemin törenine; Vali Vekili Mustafa Güney, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral İsmail Güneykaya, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, bazı protokol mensupları,askerlerin aileleri ve yakınları katıldı.