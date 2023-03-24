Macron’un 80 bin avroluk saatini gizleme çabası: ‘Asgari ücretliler çok iyi geçiniyor’ derken gizlice çıkardı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, her geçen gün yaptığı skandallara bir yenisini daha ekledi. Canlı yayında emeklilik yaşını 2 yıl uzatan 'Emeklilik reformu yasa tasarısını' savunmak için 'asgari ücretliler çok iyi geçiniyor' diyen Macron, 80 bin avro değerindeki saatini masanın altında çıkartmaya çalışması kameralara yansıdı. Kimsenin görmediğini düşünen Macron, kendi Youtube sayfasında videonun tamamını da yayınladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, canlı yayında emeklilik yaşını 2 yıl uzatan 'Emeklilik reformu yasa tasarısını' savunmak için 'asgari ücretliler çok iyi geçiniyor' dediği sırada 80 bin avro değerindeki saatini masanın altında çıkartmaya çalışması izleyenlerin gözünden kaçmadı. Saatini çıkardıktan sonra yanındaki masaya bırakan Macron, konuşmaya devam etti.Canlı yayının başında her açıdan çekim yapan kameralar, Macron'un masadaki saatini göstermemek için sadece iki kareden yayın yaparak saati gizlemek adına çaba sarf etti. Kimsenin fark etmediğini düşünen Macron daha sonra videonun tamamını da kendi Youtube sayfasında yayınladı.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformu, 62 olan emeklilik yaşının 2 yıl uzatarak 64'e çıkarmayı öngörüyor.Ulusal Meclis'te üzerine mutabakat sağlanmayan reforma karşı Fransızlar ocaktan bu yana kitlesel grev ve gösteriler düzenliyor.Hükümet ise Meclis'te yeterli desteği görmemesi nedeniyle reforma ilişkin tasarıyı mecliste oylamaya sunmadan 49. maddenin 3. fıkrasını doğrultusunda doğrudan kabul etme yolunu seçmişti.16 Mart'ta alınan söz konusu kararın ardından Fransa'da sokaklar yerini protestolara bıraktı. Polisin sert müdahale ettiği protestolarda yaklaşık 900 gösterici gözaltına alınmıştı.Gösteriler sırasında bazı gazetecilerin ve gözlemcilerin polislerce darbedilmesi görüntülerinin yansıması tepkilere yol açmıştı.Emeklilik reformu, 62 olan emeklilik yaşının 2 yıl uzatarak 64'e çıkarmayı öngörüyor. Ulusal Meclis'te üzerine mutabakat sağlanmayan reforma karşı Fransızlar ocaktan bu yana kitlesel grev ve gösteriler düzenliyor.Öte yandan grevler kapsamında Paris başta olmak üzere birçok kentte milyonlarca kişinin sokaklara inerek protestolara başlaması bekleniyor.Muhalefet partilerinin desteklediği grevlerde protestocular, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talebiyle emeklilik reformunu Meclis'te oylamadan kabul eden hükümetin reformu geri çekmesini talep ediyor.Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, 16 Mart'ta bir yasa tasarısının Meclis'ten oylama yapılmadan geçmesini sağlayan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını, emeklilik reformuna ilişkin tasarı için devreye koyduğunu açıklamıştı.Kararın ardından ülke çapında 8 gündür art arda gösteriler düzenleniyor.Fransız polisinin gösterilere müdahalesi nedeniyle uluslararası kuruluşlar, Paris yönetimini güvenlik güçlerine orantısız güç kullanmaktan çekinmeleri talebinde bulunması konusunda uyarmıştı.