Jandarmadan fuhuş ve insan ticareti operasyonu: 3 tutuklu

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, düzenlenen operasyonda fuhuş için aracılık ve yer temin ederek insan ticareti suçunu işlediği belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.Silifke ilçesinde faaliyet yürüten bir eğlence mekânında para karşılığı kadınlara zorla fuhuş yaptırılarak, fuhuş için aracılık ve yer temin eden böylelikle organize olarak insan ticareti suçunu işleyen şüphelileri tespit eden Jandarma ekipleri, şüpheliler ile eğlence mekânını takibe aldı. Jandarma ekipleri, yaptığı titiz takip ve araştırmalar ile elde ettiği deliller sonucunda, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.Ekipler düzenlediği operasyonda, 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Operasyon sonucunda, suça konu 6 mağdur kadın ise Jandarma tarafından kurtarıldı. Adreslerde yapılan aramada ise 20 gram metamfetamin uyuşturucu madde ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 1 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.