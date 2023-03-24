Akraba ailelerin silahlı kavgası: 1 ölü, 6 yaralı

Şirvan ilçesine bağlı Demirkapı köyünde öğle saatlerinde husumetli akraba iki aile arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştüKavgada Hasan Delbe hayatını kaybetti, çocukları Emrullah ve Eyüp Delbe ile karşı taraftan Ömer, Sebahattin, Kazım ve Remzi Delbe ise yaralandı.İhbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Hasan Delbe'nin cenazesi ise otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.