24 Mart hava durumu: Yeniden sel ve sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 24 Mart hava durumu tahminleri açıklandı. Marmara Bölgesi ve çevre illerde soğuk hava etkisini gösterirken, cuma günü için deprem bölgesine sel uyarısı yapıldı. Deprem bölgesinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinden sonra etkisini artıracağı bildirildi. Yapılan açıklamada vatandaşların tedbirli olmaları istendi. Peki, bugün (24 Mart) hava nasıl olacak, cuma günü yağmur var mı? İşte il il hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre önümüzdeki 24 saat için ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege'nin güneydoğusu, Antalya ve Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, (Karabük hariç) Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin yağışlı geçeceği; yağışların genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyindeki yüksek yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği; beklenen yağışların Diyarbakır çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün (Cuma) deprem bölgesinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ çevreleri ile Malatya'nın güneyinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Cumartesi (25.03.2023) günü gece saatlerine kadar devam etmesi beklenen kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 5°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İSTANBUL 7°C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ 4°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KOCAELİ 6°C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 3°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ 7°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR 10°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 4°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Antalya ve bölgenin iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 11°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı
ANTALYA 13°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
HATAY 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
K.MARAŞ 8°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu yağmur ve sağanak yağışlı, Sivas'ın yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 3°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevreleri bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 2°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 7°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
SİVAS 3°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Bolu ve Kastamonu'nun bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE 6°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
KASTAMONU 3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
ZONGULDAK 6°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
AMASYA 7°C, 16°C
Parçalı çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN 9°C, 12°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT 6°C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 9°C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
ELAZIĞ 8°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ERZURUM 5°C, 8°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
KARS 0°C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı
MALATYA 6°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DİYARBAKIR 8°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP 9°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) aralıklı sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 13°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) aralıklı sağanak yağışlı
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