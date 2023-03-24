  • USD: 19,04 - 19,07
  • EURO: 20,51 - 20,54
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

24 Mart hava durumu: Yeniden sel ve sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 24 Mart hava durumu tahminleri açıklandı. Marmara Bölgesi ve çevre illerde soğuk hava etkisini gösterirken, cuma günü için deprem bölgesine sel uyarısı yapıldı. Deprem bölgesinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinden sonra etkisini artıracağı bildirildi. Yapılan açıklamada vatandaşların tedbirli olmaları istendi. Peki, bugün (24 Mart) hava nasıl olacak, cuma günü yağmur var mı? İşte il il hava durumu tahminleri...

Ekleme: 24.03.2023 - 09:20 Güncelleme: 24.03.2023 - 09:23 / Editör: Ozge Selin
24 Mart hava durumu: Yeniden sel ve sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre önümüzdeki 24 saat için ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege'nin güneydoğusu, Antalya ve Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, (Karabük hariç) Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin yağışlı geçeceği; yağışların genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyindeki yüksek yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği; beklenen yağışların Diyarbakır çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün (Cuma) deprem bölgesinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ çevreleri ile Malatya'nın güneyinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Cumartesi (25.03.2023) günü gece saatlerine kadar devam etmesi beklenen kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 5°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL 7°C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ 4°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KOCAELİ 6°C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 3°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ 7°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 10°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 4°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Antalya ve bölgenin iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 11°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA 13°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

HATAY 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

K.MARAŞ 8°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu yağmur ve sağanak yağışlı, Sivas'ın yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 3°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevreleri bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 2°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 7°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS 3°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Bolu ve Kastamonu'nun bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE 6°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

KASTAMONU 3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK 6°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA 7°C, 16°C
Parçalı çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 9°C, 12°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 6°C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 9°C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

ELAZIĞ 8°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM 5°C, 8°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

KARS 0°C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

MALATYA 6°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 8°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP 9°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) aralıklı sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 13°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) aralıklı sağanak yağışlı
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Son seçim anketi sonuçları nasıl? Başkan Erdoğan ve AK Parti oy oranı ne kadar? Ali İhsan Yavuz açıkladı!
İbrahim Kalın'dan F-16 açıklaması! 'Olmazsa alternatif üretiriz'
Dünya Saati etkinliğinde ışıklar, Türkiye için kapatıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay alçak eylemi lanetledi: İzin veren Danimarka makamlarını kınıyoruz
100 bin imzayı toplayan Muharrem İnce CHP'yi ağır bombaladı: Koltuk derdine düşenler bana demokrasiden bahsedemezler!
Bakan Bilgin duyurdu! 2 bin TL emekli bayram ikramiyesinden EYT'liler de yararlanacak
'Terörün olduğu yerde olmayız' demişti... Yavuz Ağıralioğlu'nun ikiyüzlü siyasetine büyük tepki!
İşte Cumhur İttifakı'nın protokolü: 7 madde öne çıktı! Detaylar belli oldu
Ömer Çelik: Danimarka'daki Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağına saldırıyı lanetliyoruz
Türkiye ile silahlanma yarışına giren Yunanistan’ın yerli İHA’sı alay konusu oldu
İstanbul'a yeni metro! İBB yapmadı Bakanlık bitirdi: Açılışa günler kaldı
6'lı koalisyon yaydı, CHP tetikçileri balıklama atladı! 'Başkan Erdoğan'ın diploması yok' iftiralarını bir kez daha bozguna uğradı!
Başkan Erdoğan İlim Yayma Vakfı 52. Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunuyor
Tele 1'de İmam Hatip düşmanlığı! Skandal sözler: Üniversiteye girmeye hakları yok, bilim yapamazlar
Togg'dan önemli gelişme
ANKA-3 ne zaman gökyüzüne kavuşacak? Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir canlı yayında duyurdu!
45 bin yeni öğretmen ataması 8 Mayıs’ta yapılacak: Branşlar belli oldu
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Muharrem İnce' planı! 'Oyları bölmesin' diye bu koltuğu teklif edecek...
BDDK'dan iki yeni bankanın kuruluşuna onay
Deprem bölgesinde Kılıçdaroğlu'na sert tepki: HDP’ye bakanlık verecek misiniz?
25 Mart hava durumu: 4 ile turuncu kodlu uyarı! Bugün hava nasıl olacak?

25 Mart hava durumu: 4 ile turuncu kodlu uyarı! Bugün hava nasıl olacak?

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren borç düzenlemesi yürürlükte: Yüzde 90 indirim yapılacak

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren borç düzenlemesi yürürlükte: Yüzde 90 indirim yapılacak

Aracı olanlar dikkat! Aylık yüzde 0.75 ödenecek

Aracı olanlar dikkat! Aylık yüzde 0.75 ödenecek

Elon Musk Twitter’da duyurdu: Artık tüm dünya mevcut!

Elon Musk Twitter’da duyurdu: Artık tüm dünya mevcut!

İstanbullulara gri bulut uyarısı: Çok büyük risk taşıyor.

İstanbullulara gri bulut uyarısı: Çok büyük risk taşıyor.

18 yaş altına sosyal medya yasağı! Aileleri izin vermezse giremeyecekler

18 yaş altına sosyal medya yasağı! Aileleri izin vermezse giremeyecekler