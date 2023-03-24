24 Mart hava durumu: Yeniden sel ve sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre önümüzdeki 24 saat için ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege'nin güneydoğusu, Antalya ve Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, (Karabük hariç) Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin yağışlı geçeceği; yağışların genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyindeki yüksek yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği; beklenen yağışların Diyarbakır çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün (Cuma) deprem bölgesinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ çevreleri ile Malatya'nın güneyinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Cumartesi (25.03.2023) günü gece saatlerine kadar devam etmesi beklenen kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE 5°C, 18°CParçalı, yer yer çok bulutluİSTANBUL 7°C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutluKIRKLARELİ 4°C, 16°CParçalı, yer yer çok bulutluKOCAELİ 6°C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 3°C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıDENİZLİ 7°C, 20°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıİZMİR 10°C, 20°CParçalı ve az bulutluMUĞLA 4°C, 18°CParçalı, yer yer çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Antalya ve bölgenin iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 11°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri yağmur ve sağanak yağışlıANTALYA 13°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıHATAY 10°C, 22°CParçalı ve çok bulutluK.MARAŞ 8°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu yağmur ve sağanak yağışlı, Sivas'ın yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 3°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, doğu çevreleri bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıESKİŞEHİR 2°C, 15°CParçalı ve çok bulutluKONYA 7°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıSİVAS 3°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurluParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Bolu ve Kastamonu'nun bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 3°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıDÜZCE 6°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlıKASTAMONU 3°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlıZONGULDAK 6°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.AMASYA 7°C, 16°CParçalı çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıSAMSUN 9°C, 12°CParçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTOKAT 6°C, 14°CParçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON 9°C, 11°CParçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.ELAZIĞ 8°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıERZURUM 5°C, 8°CParçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlıKARS 0°C, 11°CParçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlıMALATYA 6°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADIYAMAN 10°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıDİYARBAKIR 8°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.GAZİANTEP 9°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) aralıklı sağanak yağışlıŞANLIURFA 13°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) aralıklı sağanak yağışlı