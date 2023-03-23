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Yaşlı kadını 22 bıçak darbesiyle öldüren sanık hakkında karar

Esenler'de birlikte alkol aldığı Neriman Kıvrak'ı çıkan kavgada 22 yerinden bıçaklayarak öldüren Cemal Şen'in yargılandığı dava karara bağlandı.

Ekleme: 23.03.2023 - 12:34 Güncelleme: 23.03.2023 - 12:35 / Editör: Ozge Selin
İstanbul Esenler’de 5 Ocak 2021 tarihinde Neriman Kıvrak (64) birlikte alkol aldıktan sonra kavga ettiği Cemal Şen (64) tarafından evinde 22 bıçak darbesiyle öldürdü. Sanığın cezası belli oldu. Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık Cemal Şen tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

“BIÇAĞI ELİNDE ALDIM, SAPLADIM”

Sanık Cemal Şen savunmasında, “Olaydan sonrasına ilişkin hiçbir şey hatırlamıyorum. Kavga ettiğimizi hatırlıyorum. İçkiliydim. Ben evden çıkarken maktul yaşıyordu. Üzerimde telefon bulunmadığı için herhangi bir yere haber vermedim. Neriman ile para alışverişi yapmadık. Neriman alkol kullanırdı. Benim erkekliğime laf etti. Terbiyesizlik yapma dedim ve ona vurdum. İkimizde alkollüydük. Elindeki içkiyi üzerime attı. Masada duran bıçağı eline aldı. Daha sonra bıçağı elinden aldım ve sapladım. Dar alanda boğuştuk" dedi.

“BEYANLARI ÇELİŞKİLİ VE TUTARSIZ”

Maktulün kızı Songül Yakup Çebioğlu beyanında, “Annem öldükten sonra otopsi raporunda kanında alkol çıkmamıştır. Sanığın savunmaları tutarsızdır. Sanık işine gelmeyen kısmı unutuyor. Annemi birkaç defa bıçak sallamasıyla mı öldürmüş, beyanları çelişkili ve tutarsızdır” dedi.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANDI

Mahkeme heyeti sanık Cemal Şen hakkında haksız tahrik indirimi uygulayarak ‘kasten öldürme’ suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

BAŞKANDAN HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİNE ŞERH

Mahkeme başkanı, sanığın çelişkili beyanları karşısında olay anlatımına ilişkin olarak yaş ve fiziki durumları karşısında hakkında verilecek cezada indirim yapılmasını sağlamak amacıyla beyanlarda bulunduğu, sanığın verdiği çelişkili beyanlara itibaren edilemeyeceğinden dolayı sanık hakkında haksız tahrik indirimin uygulanmasında çoğunluğun görüşüne katılmadığı için karara muhalefet şerhi koydu.

İDDİANAMEDEN,

Şüpheli Cemal Şen ve maktul Neriman Kıvrak’ın evinde birlikte alkol aldıkları, bir süre sonra aralarında tartışma çıktığı, maktulün, şüphelinin erkekliğine hakaret ettiği, tartışmanın kavgaya dönüştüğü şüphelinin mutfakta bulunan bıçakla rastgele birçok kez maktule sapladığı aktarıldı.

İddianamede, şüphelinin hedef gözetmeksizin birçok bıçak darbesiyle maktulü kasten öldürdüğüne, yapılan muayenede maktulün vücudunda çoğunluğu yüz, boyun bölgesinde olmak üzere 22 adet bıçak darbesine bağlı bıçak izlerinin tespit edildiğine, bıçak darbelerinin çok sayıda ve vücudun geneline yayılmış olması karşısında eylemin canavarca hisle kasten öldürmek suçu olarak değerlendirildiğine yer verildi.

Cumhuriyet savcısı, şüpheli hakkında ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.


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