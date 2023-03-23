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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman'da eğitim kampüsünü inceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, afet bölgesindeki öğrenciler için Adıyaman Beşpınar Kültür Eğitim ve Sosyal Destek Kampüsü'nde çadır sınıflar kurduklarını ifade ederek, "Pazartesiden itibaren kampüste eğitime başlayacağız. Kampüsümüze çadır ve konteyner kentlerden servislerle öğrenci taşıyacağız" dedi.

Ekleme: 23.03.2023 - 16:05 Güncelleme: 23.03.2023 - 16:09 / Editör: Ozge Selin
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman'da eğitim kampüsünü inceledi
Karaismailoğlu, Beşpınar Kültür Eğitim ve Sosyal Destek Kampüsü'ndeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu, bir taraftan enkaz kaldırdıklarını bir taraftan da çadır kentlerde hizmetlerine devam ettiklerini anlatarak deprem bölgesindeki personelin yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, öte yandan konteyner kentlerde altyapı çalışmalarının sürdüğünü, önümüzdeki günlerde çadırlardan konteyner ve prefabrik kentlere geçişin hızlanacağını söyledi.

'VATANDAŞLARIN BİZE GÜVENİ TAM'

Şehirlerdeki ticari canlılığa da önem verdiklerini belirten Karaismailoğlu şöyle konuştu: 'Bütün şehirlerimizde çarşılar kuruyoruz. Bunların kimisini prefabrikten kimisini konteynerlerden yaparak, buradaki ticari hayatı da canlı tutmaya çalışıyoruz, bir taraftan da pazarlarımız açılıyor. Vatandaşımızın bize güveni tam. Devlet millet el ele bu işlerin üstesinden geleceğiz. Kalıcı konutlarımızın da temelleri hızlıca atılıyor. Cumhurbaşkanı'mızın da ifade ettiği gibi bir yıl içerisinde kalıcı konutlarımıza transferi gerçekleştireceğiz.'

Bakan Karaismailoğlu, deprem bölgesinde eğitiminin önemini de vurguladı. Çadır ve konteyner kentlerde eğitim için sınıflar kurduklarını belirtti.

'PAZARTESİDEN İTİBAREN EĞİTİME BAŞLAYACAĞIZ'

Karaismailoğlu, Adıyaman Beşpınar Kültür Eğitim ve Sosyal Destek Kampüsü'nde çadırlarda sınıflar oluşturduklarını söyledi ve ifadelerine şöyle devam etti: 'Burada da özellikle LGS'ye ve YKS'ye hazırlanan çocuklarımız eğitim almaya başlayacak. Ardından diğer bütün öğrencilerimizin burada hem eğitim almalarını hem de sosyal aktivitelerde bulunmalarını sağlayacağız. Burada ihtiyaç olan her şeyin altyapısı düşünüldü. Bu kadar zorlu süreçlerin sonucunda eğitim alanında da önemli faaliyetler gösteriyoruz. Pazartesiden itibaren kampüste eğitime başlayacağız. Çadır ve konteyner kentlerden taşımalı eğitim yapacağız. Servislerimiz ile birlikte çocuklarımız eğitimlerini aldıktan sonra yine barınma alanlarına dönecekler'
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