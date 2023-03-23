'Türkiye'ye Haarp saldırısı yapıldı' iddiası olay olmuştu! 3 general, albay ve yarbaylardan beklenmedik hamle...

Haarp CIA ve Pentagon raporlarında yerini alırken Türkiye'de halen bazı kesimler tarafından safsata şeklinde yorumlanıyor.İşte bu safsata yorumu yapan kesimi şok edecek bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde 4. ASKERİ RADAR VE SINIR GÜVENLİĞİ ZİRVESİ düzenlendi.Zirveye devlet kademesinden çok önemli isimler katıldı. Yani devletin Haarp konusunu göz ardı etmediği ve bu alanda çalışmalar yaptığı böylelikle resmen ortaya çıkmış oldu.Açıklamaların gizli tutulduğu zirveyle ilgili araştırmacı yazar Murat Akan önemli bilgiler verdi. Zirveye konuşmacı olarak katılan Murat Akan, 'Orada bir konferans verdik. O panelde herkes ayrı ayrı konuları sundu. Ben ABD'de Haarp ne anlama geliyor, ABD ne düşünüyor? gibi sorulara cevap verdim.Ben oraya halkın geleceğini düşünüyordum ama devletin kritik birimlerinden önemli isimler katıldı. Öncelikle 3 tane general katıldı.Hava, deniz ve kara seviyesinde isimler geldi. Albaylarımız, yarbaylarımız, subaylarımız orada bulundu. Askerlerimizin panele bu denli ilgi göstermesi beni hem mutlu etti hem şaşırttı.Yabancı ülkelere ait askerler de konferansa katıldı. Burada askerler konferansı sonuna kadar izlediler. Haarp konusunda devletimizin önemli adımlar ve projelere imza attığını burada askerlerle yaptığımız sohbetlerde öğrendikElektronik Harp Daire Başkanı burada bize çok önemli bilgiler verdi. Devletimiz bunu istismar eden akademisyenlere rağmen Haarp meselesini ciddiye alıyor.Ben zirvede 'Haarp deprem yapar mı?' sorusuna cevap vermeye çalıştım. Bunları bilimsel açıdan değerlendirdik. Konferans sonunda Haarp konusu açılınca komutanlar bu konu hakkında hassas davrandıklarını söyledi.Afrika ve Brezilya'dan gelen albaylarda orada bu konu hakkında sorular sordular. İşte Ankara'da bunlar yaşandı.