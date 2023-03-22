Temel Karamollaoğlu'ndan Ayasofya açıklaması: Bir kısmını turistlere açabiliriz

Ayasofya konusunda kendisine yöneltilen bir soruyu yanıtlayan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Cami olarak kullanılan kısımların ötesinde diğer bölümler turistlere de açılır. Gelirler, ziyaret ederler" şeklinde konuştu.

Ayasofya, cami statüsüne döndürülerek 24 Temmuz 2020'de ibadete açılmıştı.Tüm dünyada ses getiren bu hamleyle Müslüman aleminin uzun yıllardır beklediği şey gerçekleşmiş oldu.Ayasofya'nın cami statüsüne çevrilmesinin ardından yaklaşık 3 yıl geçerken Türkiye, 2023 seçimlerine odaklandı.Millet İttifakı'nın ortaklarından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Karar TV'de katıldığı yayında Ayasofya konusunda dikkat çeken ifadeler kullandı:Ne Sayın Kemal Kılıçaroğlu'nun ne de bir başkasının Ayasofya'yı cami olmaktan çıkarmak gibi bir niyeti yok. Ayasofya büyük bir bina. Cami olarak kullanılan kısımların ötesinde diğer bölümler turistlere de açılır. Gelirler, ziyaret ederler.Karamollaoğlu, önceki gün Twitter'dan yaptığı paylaşımda iktidara geldiklerinde Ayasofya'nın 'gerçek manada' açılacağını ifade ederek 'kendi ruhuna kavuşacağını' dile getirmişti.