SSB ile MSB imzaları attı: Mayın avcısı 'MEMATT' geliyor...

SSB ile ASFAT arasında jandarma teşkilatının ihtiyacı doğrultusunda MEMATT tedarikine ilişkin sözleşme imzalandı.Proje kapsamında 2 adet MEMATT'ın 2023 Mayıs ayında teslim edilmesi öngörüldü.Türkiye'nin mayın temizlemede dışa bağımlılığını bitirmek, mayın sahalarını emniyetli, etkili ve hızlı temizleyebilmek için 2019 yılında ASFAT tarafından MEMATT için tasarım faaliyetleri başlatıldı.Askeri fabrikalar ve özel sektör iş birliğiyle 1 yıldan kısa bir sürede tasarlanıp üretilme geçildi. MEMATT'lardan 6 tane Türkiye'ye teslim edilirken; Azerbaycan'a 20, Togo'ya 2 ve Burkina Faso'ya 2 tane olmak üzere toplamda 3 ülkeye ihracat gerçekleştirildi.Uluslararası muadillerine nispeten çok daha üstün özelliklere sahip MEMATT, en az 8 kilogram TNT'ye dayanıklı olacak şekilde tasarlandı. Anti-personel ve anti-tank mayınlarına karşı test edildi. 5 kilometre uzaktan kumanda ile yönetilen MEMATT, araç üzerindeki kamera sayısı ile operatöre kullanım kolaylığı sağlıyor.