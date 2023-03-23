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PKK elebaşı Duran Kalkan saklandığı sığınaktan muhalefete destek mesajı gönderdi: Güçlenecekler inanıyoruz

Terör örgütü PKK’nın elebaşlarından Duran Kalkan, yayınladığı mesajla bir kez daha muhalefete destek oldu. Saklandığı sığınakta kamera karşına geçen elebaşı Duran Kalkan, Millet İttifakı'nın önünün açık olduğunu söyleyerek "Birliklerini güçlendirecekler inancındayız. Daha da büyütebilirler." dedi. AK Parti-MHP koalisyonunu hedef alan PKK'lı Kalkan, "Her türlü yıkma eğilimine destek vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Ekleme: 23.03.2023 - 13:46 Güncelleme: 23.03.2023 - 13:47 / Editör: Ozge Selin
PKK elebaşı Duran Kalkan saklandığı sığınaktan muhalefete destek mesajı gönderdi: Güçlenecekler inanıyoruz
Adaylığını ilan etmesinin ardından HDP'den ve terör örgütü PKK'dan peş peşe tebrik mesajları alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde HDP'ye ziyarette bulundu. HDP'li Buldan ve Sancar ile kameralar karşısına geçen Kılıçdaroğlu, 'Kavgayı bitireceğiz.' diyerek HDP ile birlik mesajı verdi.

HDP, Kılıçdaroğlu'nun bu ziyaretinin ardından seçimlerde aday çıkarmayacaklarını açıkladı. CHP-HDP iş birliği duyurulurken terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan da saklandığı sığınaktan yeni bir mesaj yayınladı.

'Muhalefet birliğini güçlendirecek'
Millet İttifakı'na desteğini yineleyen PKK elebaşı, şöyle konuştu:

'Muhalefet vardı, Altılı Masa. Bir iç karışıklık yaşadı. Onlara çok değinmeyelim.
Birliklerini güçlendirecekler inancındayız. Daha da büyütebilirler. Önleri açıktır. Ben her zaman söyledim. AK Parti, MHP faşist, sömürgeci, soykırımcı diktatörlüğüne karşı sekiz yıldır en büyük mücadeleyi PKK ve ABD'ye yürüttü.'
AK Parti iktidarını hedef aldı: Her türlü yıkma eğilimine destek vereceğiz
AK Parti iktidarını yıkmak için her türlü mücadeleyi vereceklerini söyleyen PKK elebaşı şunları söyledi:

AK Parti, MHP faşizmini yıkmak için mücadele edeceğiz. Böyle bir faşizmi yıkma eğilimleri, tutumları, siyasetleri destekleyeceğiz yani. Buna göre desteğimiz bu yönlüdür. Tabii. Güç katacak her türlü siyasi tutuma, söze pratiğe destek vereceğiz. Örgütlenerek destek vereceğiz. Tutumumuz böyledir yani. Seçimde biz bu temeldeyiz. Bu temelde siyaset yapanlara desteğimiz vardır.
Böyle bir mücadelenin sonuçlarını işte bir seçim süreci var. Seçim vesilesiyle siyasete de dönüştürmeye çalışacağız. Siyasi sonuçlarının alınması için de çaba harcayacak yani.

Terör operasyonlarından rahatsızlığını anlattı: Artarak sürüyor
Mehmetçik'in terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarına da değinen elebaşı, operasyonlardan rahatsızlığını şu sözlerle anlattı:

'Saldırılar sürüyor. Artarak sürüyor, yayılarak sürüyor. Yani işte durmadan hava ve kara saldırıları yapıyor. Faşist Türk ordusu. Şengel'e de saldırdı. Her gün Rojava'ya saldırıyor. Yani dolayısıyla AK Parti, MHP faşist yönetiminin saldırganlığı sürüyor yani.'
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