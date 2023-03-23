Merdivenden düşen işçi hayatını kaybetti...

Olay saat 14.30 sıralarında organize saniye bölgesindeki bir demir doğrama işyerinde meydana geldi. Erdal Sarıkaya, çalıştığı sırada dengesini kaybedip 4 metre yükseklikteki merdivenden düşerek yaralandı. Mesai arkadaşları durumu 112 ekiplerine bildirdi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sarıkaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.