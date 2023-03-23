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Kocaeli'de su seviyesi yükseldi! Yuvacık yüzde 94

Kentin yüksek kesimlerine yağan karın erimesi ve yağmurların etkisiyle Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 94'e ulaştı.

Ekleme: 23.03.2023 - 14:06 Güncelleme: 23.03.2023 - 14:07 / Editör: Ozge Selin
Kocaeli'de su seviyesi yükseldi! Yuvacık yüzde 94
Türkiye kuraklıkla mücadele ediyor...

Mevsim normalleri üzerinde devam eden hava durumları sonrasında geciken kar ve yağmur yağışları birçok ilde kuraklığa sebep oldu.

Kentlerin içme suyunu karşılayan göl ve barajlarda su seviyesi kuruma noktasına geldi.

Yaşanan kuraklık sonrasında etkisini gösteren yağışlar toprağa az da olsa can suyu oldu.

Kocaeli'nin Yuvacık Barajı kentin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılıyor.

Su seviyesi yüzde 94'e yükseldi
Barajda su seviyesi yaklaşık 50 milyon metreküp hacme sahip barajdaki su seviyesinde, yağışların ardından yükseliş gerçekleşti.

Yüzde 16'larda bulunan seviyenin yüzde 94'e ulaştığı baraja, Sapanca Gölü'nden su alımı da 8 Mart'tan itibaren durduruldu.

Baraj kapakları açıldı
Öte yandan su hacmi 48 milyon metreküpe ulaşan barajdan, kapaklar açılarak su deşarjı yapılıyor.

Bu arada 25 milyon metreküp kapasiteli Namazgah Barajı'ndaki su seviyesi, 16 milyon 450 bin metreküple yüzde 73 olarak ölçüldü.

Kocaeli'de su seviyesi yükseldi! Yuvacık yüzde 94

Kocaeli'de su seviyesi yükseldi! Yuvacık yüzde 94
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