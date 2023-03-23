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Beyaz Gazete
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İşte Kılıçdaroğlu'nun 'ÖZERKLİK' ajandası; 12 yıldır vadediyormuş

6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'yle birlikte kurduğu özerklik hayali derin bir maziye sahip. CHP lideri, 2011'den bu yana özerkliği her platformda vaat olarak dile getiriyor. HDP özerklik için yakıp yıkıyor, Kılıçdaroğlu ise bölücülüğe yasal kılıf arıyor. Bu tehlikeli yol, 6'lı koalisyon ortaklarınca alenen imzaya bağlanmış oldu.

İşte Kılıçdaroğlu'nun 'ÖZERKLİK' ajandası; 12 yıldır vadediyormuş
Ekleme: 23.03.2023 - 09:56 Güncelleme: 23.03.2023 - 09:59 / Editör: Ozge Selin
İşte Kılıçdaroğlu'nun 'ÖZERKLİK' ajandası; 12 yıldır vadediyormuş
6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'yle birlikte kurduğu özerklik hayali aslında derin bir maziye dayanıyor. Kılıçdaroğlu 2011'den bu yana kurultay, miting ya da seçim bildirgesi gibi fırsatını bulduğu her platformda yerel yönetimlere özerklik vereceğini vaat ediyor.

CHP'nin 2018 seçim bildirgesinde de HDP'nin 2015 seçim bildirgesindeki 'Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı' maddesini kopyaladığı görülüyor.

Kılıçdaroğlu 19 Mayıs 2011'deki Tunceli mitinginde 'Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'na konulan çekinceleri kaldıracağım. Yerel yönetimler özerk olsun, özel yasa çıkaralım, bütün belediyelerin gelirleri olsun ve başkanlar hizmet etsin' demişti. CHP lideri 5 Eylül 2014'te Ankara'da yapılan CHP Kurultayı'nda da 'CHP iktidarında yerel yönetim özerklik şartını mutlaka getireceğiz' ifadesini kullanmıştı.

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç da 'Millet İttifakı'nın bileşenlerinin altına imza attıkları kâğıtlara bakarsanız, bizim söylediklerimizin önemli bir kısmına kendilerinin geldiklerini görürsünüz. Dolayısıyla biz politika ve ilkelerle ilgileniyoruz' şeklindeki ifadeleriyle özerklik vaadinin verildiğini hatta imza altına alındığını açıkça ifade etmişti.

KAYYUM YALANLARI ATMAYI BIRAK KEMAL BEY!

TERÖRİSTE PEŞKEŞ DEĞİL VATANDAŞA HİZMET

Teröristlere para gönderen HDP'li belediyelerin yerine atanan kayyumlar, başta Diyarbakır olmak üzere özerlik çağrısıyla başlatılan hendek olaylarında yıkımın yaşandığı 11 kent ile ilçelerini yeniden inşa etti. Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesi olmak üzere, 7 mahallesi tamamen yıkılan Şırnak, Nusaybin ve Cizre'nin aralarında bulunduğu şehirler, Erdoğan'ın talimatıyla hayata geçirilen 'İhya Projeleri' ile yeniden kuruldu. TOKİ eliyle kentlerin mimarisine uygun konutlar inşa edilirken, el yapımı patlayıcılarla yıkıma uğrayan okullar ve işyerleri yeniden kuruldu. Hendekler nedeniyle evlerini terk edip başka kentler ile köylere göç etmek zorunda kalan yaklaşık 300 bin kişi yeniden şehirlerine geri döndü.

IŞIL IŞIL KENTLER: Adeta 'küllerinden yeniden doğan' şehirler, huzur ve güvenin de sağlanmasıyla ışıl ışıl cazibe merkezlerine dönüştü. Huzur ve güven ortamının da sağlandığı bölgedeki kentlere kayyum atanan belediyelerce yeni yollar, yeni evler, parklar, bahçeler, yaşam alanları kuruldu.

İMRALI CANİSİ ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK İSTEYENLERE GAZİLERDEN TOKAT GİBİ CEVAP:
TÜRK HALKI BUNA ASLA İZİN VERMEYECEK

Diyarbakır'daki Nevruz kutlamalarında teröristbaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyen HDP'li Ahmet Türk'e şehit yakınları ve gazilerden tepki geldi. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Konya Şube Başkanı Süleyman Ege, 'Öcalan'ın bırakın serbest kalmasını bir an önce idam edilmesi gerekir. Ona bu ülkede yaşama hakkı vermeyeceğiz' dedi.

HDP'li Ahmet Türk, Nevruz kutlamalarında terör örgütü elebaşı Öcalan'dan bahsederken 'sayın' ifadesini kullanırken, 'Bu Nevruz ve dönem Öcalan'ı özgürleştirme dönemidir. Bunu hep birlikte sağlamak için gece gündüz mücadele etmek zorundayız' diyerek skandal sözler sarf etti. Ahmet Türk'ün bu konuşmalarının kabul edilemez olduğunu söyleyen Ege, 'Nevruz kutlamalarında Diyarbakır'da meydana gelen olay ve yapılan açıklamaları esefle ve şiddetle kınıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasal düzenine alenen karşı gelen bölücülerin hepsinin içeride olması, bebek katili Abdullah Öcalan'ın ise bir an önce idam edilmesi gerekiyor' diye konuştu.

HEVESLERİNİ KURSAKLARINDA BIRAKACAĞIZ

2016'da İstanbul Dolmabahçe'deki bombalı saldırıda şehit düşen polis memurlarından Konyalı Emre Horoz'un (24) babası Mustafa Horoz 'PKK ile saf tutup hareket edenler bu ülkeyi yönetmeye mi talip oluyorlar? Dilerim Rabbimden şehitlerimizin kanında boğulurlar. Zaten başa geldiklerinde istedikleri Öcalan'ı serbest bırakmak olacak. Bu isteklerini kursaklarında bırakacağız' dedi.

İşte Kılıçdaroğlu'nun 'ÖZERKLİK' ajandası; 12 yıldır vadediyormuş
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