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Hatay'da depremzede vatandaşlar ilk iftarını yaptı...

'Asrın felaketi' olarak tanımlanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da konteyner ve çadır kentlerde barınan afetzedeler ilk iftarını yaptı. Konteyner kentteki afetzedeler, ezan sesiyle dua ederek oruç açtı.

Ekleme: 23.03.2023 - 21:53 Güncelleme: 23.03.2023 - 21:59 / Editör: Ozge Selin
Hatay'da depremzede vatandaşlar ilk iftarını yaptı...Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da, konteyner ve çadır kentlerde barınan afetzedeler, ramazan ayının ilk orucunu açtı.

Antakya ilçesinde yaklaşık 1500 kişinin kaldığı Katar Türkiye Kardeşlik Konteyner Kenti'ndeki aşevinde hazırlanan yemekler, iftar saati öncesi depremzedelere dağıtıldı.

Hatay'da depremzede vatandaşlar ilk iftarını yaptı...

Konteyner kentteki afetzedeler, ezan sesiyle dua ederek oruç açtı.

Bazı depremzedeler geçici yaşam alanlarının önüne kurdukları masalarda yakınlarıyla iftar yaptı.

Konteyner kentte ailesiyle barınan Mahmut Zambak, AA muhabirine, deprem nedeniyle ramazan ayına buruk girdiklerini söyledi.

Hatay'da depremzede vatandaşlar ilk iftarını yaptı...

Depremde evinin yıkıldığını anlatan Zambak, 'Çadırda kalıyorduk. Devletimiz bize konteyner verdi. İftarımızı da konteynerde yapıyoruz. Bugünümüze de çok şükür. Rabb'im devletimize zeval vermesin. İlk orucumuzu açtık.' diye konuştu.

Depremzedelerden Yusuf Çakıcıoğlu da zorlu günlere rağmen ramazanın ayının ilk iftarını yaptıklarını kaydetti.

Hatay'da depremzede vatandaşlar ilk iftarını yaptı...

Hassa ilçesinde de İsveç yardım kuruluşu tarafından kurulan çadır kentte vatandaşlara Türk Kızılay ve Gebze Ticaret Odasınca yemek dağıtıldı.

Ayrıca Türk Kızılay tarafından ilçenin bazı kesimlerinde de depremzedelere yemek dağıtıldı.

Depremzede Ahmet Kömür, AA muhabirine, bu ramazanın buruk geçtiğini söyledi.

Hatay'da depremzede vatandaşlar ilk iftarını yaptı...

Kendilerine sahur ve iftar için yemek dağıtıldığını belirten Kömür, 'Allah verenlerden razı olsun. Alıp evimize götürüyoruz. Güzel bir hizmet.' diye konuştu.

Depremzede Yahya Tunç da kendisine iftar için yemek dağıtanlara teşekkür etti.

Öte yandan, kentteki çok sayıda çadır ve konteyner kentlerde vatandaşlar ramazanın ilk orucunu açtı.

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