Emine Erdoğan'dan ramazan ayı mesajı... 'Dertlerimize ortak, sabrımıza destek, birbirimize dayanak olacağız'

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından ramazanın başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajında şunları kaydetti:'Mübarek Ramazan-ı Şerif'in huzur ikliminde dostluk ve kardeşlik sofralarında buluşacak, dertlerimize ortak, sabrımıza destek, birbirimize dayanak olacağız. Sevmenin, sevilmenin, paylaşmanın maneviyatına birlikte erişeceğiz. Rahmet ve bereket ayı ramazanın ülkemize esenlik getirmesini diliyorum. Rabb'im, ibadetlerimizi ve dualarımızı kabul eylesin.'