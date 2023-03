Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk orucunu Kahramanmaraş'ta açtı: Ramazanı tüm deprem bölgemiz için bir dayanışma seferberliğine dönüştürmek istiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Son terörist de ülkemiz ve milletimiz için tehdit unsuru olmaktan çıkarılana dek operasyonlarımız, sınırlarımızın içinde ve dışında devam edecektir. Terörü yenmekle kalmayacağız. Bu alçaklara destek verenlerin, sırtlarını sıvazlayanların, onları silah ve mühimmatla boğanların, kirli hesaplarını da bozacağız.' dedi.Erdoğan, beraberindeki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'taki Karacasu Konteyner Kent'te şehit, gazi ve depremzede ailelerle iftar yaptı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sizlerle bu işin manevi hazzını duymak, bizler için ayrı bir iftihar vesilesi. Soframızı bereketlendirdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabb'imden bu mübarek ayın ülkemiz, milletimiz, bölgemiz, tüm Müslümanlar ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.' diye konuştu.Erdoğan, konteyner kentte yaptıkları çalışmalar dolayısıyla Ümraniye Belediyesine özellikle teşekkür etti.Bu seneki Ramazanı Şerif'in, 6 Şubat depremleri sebebiyle yitirilen canların yürekleri yaktığı bir dönemde buruk karşılandığını dile getiren Erdoğan, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve halen tedavileri devam eden yaralılara da şifa diledi.Erdoğan, vatan, bayrak, ezan uğruna can veren tüm şehitleri de rahmetle yad ettiğini belirterek, 'Gazilerimize şükranlarımı ifade ediyorum. Rabb'im şehitlerimizin ruhunu şad, mekanlarını cennet, makamlarını ali eylesin. Rabb'im bizlere de şehitlerimizin uğruna hayatlarını feda ettikleri değerlere uygun bir hayat sürmeyi nasip etsin.' ifadelerini kullandı.Bugüne kadar şehitlerin aziz hatıralarını incitecek, şehit yakınlarına mahcup olacak hiçbir adım atmadıklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:'Şehitlerimizin bizlere emaneti olan vatanımıza, bayrağımıza, istiklal ve istikbalimize her ne pahasına olursa olsun daima sahip çıktık. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgemizdeki vatandaşlarımız bölücü terör örgütünün o yıkıcı hareketlerine karşı, onların baskısından kurtuldukça bölgede sükunet ve barış ortamı yeniden tesis edildi. Sınır ötesi harekatlarımız sayesinde ise bölücü terör örgütünü Suriye ve Irak'ta kıpırdayamaz hale getirdik. Sizlerin huzurunda buradan bir kez daha ifade ediyorum. Son terörist de ülkemiz ve milletimiz için tehdit unsuru olmaktan çıkarılana dek operasyonlarımız, sınırlarımızın içinde ve dışında devam edecektir. Terörü yenmekle kalmayacağız. Bu alçaklara destek verenlerin, sırtlarını sıvazlayanların, onları silah ve mühimmatla boğanların, kirli hesaplarını da bozacağız. Türkiye'yi terörle dize getirme, Türk siyasetini marjinal yapılar eliyle dizayn etme girişimlerini hep birlikte boşa çıkaracağız.'Yaklaşan seçimler öncesinde siyaset sahnesinde yaşanan utanç verici pazarlıkların yaraları yeniden kanattığını bildiğini söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:'Özellikle ana muhalefetin başındaki ve yanındakiler, bu deprem felaketini yaşadığımız böyle bir dönemde bunlarla aynı masaya oturup, aynı masa etrafında hala ülkemizin geleceğini karartma gayretlerini, inanıyorum 14 Mayıs'ta hep birlikte boşa çıkaracağız. Bu kabul edilemez görüntülerin ülke ve millet düşmanlarına nasıl cesaret verdiğini hep birlikte takip ediyoruz. Birilerinin koltuk uğruna, üç günlük siyasi çıkarları uğruna, bölücü örgütün uzantılarının kapısında nöbet tutması, Kandil'in kapısında nöbet tutması veyahut da Edirne'nin kapısında nöbet tutması hiçbir zaman sizleri karamsarlığa sürüklemesin. Türkiye, devleti ve milletiyle tüm bu oyunları bozacak güce, kapasiteye ve iradeye sahiptir. Yeter ki biz birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkalım. Bunu başardığımız müddetçe üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir mesele yoktur.'Ramazanın temsil ettiği değerlere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğu günlerden geçildiğini belirten Erdoğan, 'Yardımlaşma, paylaşma, dostluk, bereket ayı olan ramazanı hep birlikte en iyi şekilde idrak etmemiz gerekiyor. Bu Ramazanı Şerif'i kucaklaşmak, ebedi ve ezeli kardeşliğimizi yeniden hatırlamak, özellikle depremin yaralarını sarmak için bir vesile kılmalıyız.' dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 milyon vatandaşın hayatını alt üst eden bir felaket karşısında nerede yaşanılırsa yaşansın hiç kimsenin kayıtsız kalma lüksü olmadığını bildirerek, 'Depremzedelerimize yalnız olmadıklarını hissettirmemiz, onlara karşı sorumluluğumuzun ve kardeşlik görevimizin bir gereğidir. Devletimizin ilgili kurumlarının yanı sıra vakıflarımız, hayırseverlerimiz, gönüllülerimiz deprem bölgesinde zaten ilk günden beri çalışıyor. Büyükşehir, il ve ilçe olmak üzere toplam 250 belediyemiz depremden en olumsuz etkilenen 7 ilimizde altyapıdan barınma, gıda ve diğer ihtiyaçların giderilmesine kadar her türlü gayreti gösteriyor.' diye konuştu.Kendilerinin de sık sık bölgeyi ziyaret ederek, yürütülen faaliyetleri takip ettiklerini, inşa ve ihya çalışmalarıyla ilgili gerekli adımları attıklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:'Bugün Cumhur İttifakı olarak buradayız. Unutmayın acılar paylaştıkça azalır. Bu gerçekten hareketle bu ramazanı tüm deprem bölgemiz için bir dayanışma seferberliğine dönüştürmek istiyoruz. Bu anlayışla her yıl belediyelerimiz tarafından düzenlenen ramazan ayının manevi iklimine uygun etkinlikleri, depremin vurduğu illerimize kaydırma kararı aldık. Ramazanı Şerif boyunca deprem bölgesindeki il, ilçe ve köylerle kardeş kılınan belediyelerimiz sohbet programlarından çocuklar ve kadınlara yönelik çalışmalara kadar burada çok yönlü faaliyetler sürdürecekler.Kardeş belediyelerimiz ayrıca kendi sorumluluk alanındaki yerlerde, vatandaşlarımızın iftar ve sahur ihtiyaçlarını giderecek. Böylece depremde yakınını, sevdiklerini, malını, mülkünü kaybetmiş kardeşlerimizin gönül yaralarına bir nebze de olsa merhem süreceğiz. Ramazanın feyzinden ve bereketinden depremzedelerimizin de istifade etmesini sağlayacağız. Kahramanmaraş'ta, Kayseri, Trabzon, Samsun, Ağrı, Aksaray, Çorum, Düzce, Isparta, Kırıkkale ve Zonguldak başta olmak üzere 56 AK Belediyemizi kardeş ilan ettik. Kahramanmaraş'ta yaşayan her bir vatandaşımız devletimizin kurumlarıyla birlikte 56 belediyemize emanettir.'Kahramanmaraşlıları ramazanın manevi atmosferinden mahrum bırakmamak için hep birlikte çalışacaklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, barınma alanlarının kapasitesini çoğaltırken, kalıcı konutların inşasına da başladıklarını söyledi.Kahramanmaraş'ın çeşitli ilçelerinde inşasına başladıkları kalıcı konutların temel atma törenlerini gerçekleştirdiklerini anımsatan Erdoğan, 'Kahramanmaraş'ta tek kalemde toplam 7 bin 353 konut ve 620 köy evinin temelini attık. İnşallah bir yıl içinde temelini atacağımız diğer konutlarla birlikte bunları hak sahiplerine teslim edeceğiz. Şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmadan bize durmak, dinlenmek yok. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun.' dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Pazarcık Depremi Sonrası 17 bin 902 Afet ve Köy Konutu İlk Temel Atma Töreni' ile çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, Karacasu TOKİ deprem evlerinin temel atmasını da yerinde gerçekleştirdi.Şantiye alanında işçilerle bir araya gelen Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Bahçeli, BBP Genel Başkanı Destici ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da eşlik etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Karacasu Konteyner Kent'teki depremzede aileleri ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, daha sonra iftar çadırına geçti.