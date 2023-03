Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem evlerimizi yıkmış canımızı yakmış olabilir ama bu felaket başarma irademizi Türkiye Yüzyılını gerçekleştirme kararlılığımızı elimizden alamayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş’ta Pazarcık Depremi Sonrası 17902 Afet ve Köy Konutu İlk Temel Atma Töreni’ne katıldı. Erdoğan, "Deprem evlerimizi yıkmış, canımızı yakmış olabilir ama bu felaket, başarma irademizi, Türkiye Yüzyılını gerçekleştirme kararlılığımızı elimizden alamayacak. Tüm afetlerde olduğu gibi yıkılan her binayı yeniden yapacağız" dedi. Bu afet mücadele azmimizi asla elimizden alamayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta Pazarcık Depremi Sonrası 17902 Afet ve Köy Konutu İlk Temel Atma Töreni'ne katıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında satır başları şöyle:İki büyük depremin yanı sıra, sayıları 20 bine yaklaşan artçı sarsıntılar bile tek başına karşılaştığımız felaketin büyüklüğünü göstermeye yeterlidir.Kahramanmaraş'ta can kaybımız 12 bin 307.Deprem evlerimizi yıkmış, canımızı yakmış olabilir ama bu felaket, başarma irademizi, Türkiye Yüzyılını gerçekleştirme kararlılığımızı elimizden alamayacak. Tüm afetlerde olduğu gibi yıkılan her binayı yeniden yapacağız.(Kahramanmaraş) Mevcut organize sanayilerimizi güçlendirirken, Afşin'e yeni bir organize sanayi bölgesi kuruyoruz.Afşin'e yeni bir organize sanayi bölgesi kuruyoruz, çiftçilerimizin zararlarını telafi etmek için mazot, gübre, hayvancılık gibi her türlü adımı atıyoruz. Hasar tespitlerinin ardından Kahramanmaraş'ta 77 bin 57 afet konutu ve 30 bin 310 köy evi inşa etmek için kolları sıvadık. Temelini attığımız konut ve köy evi sayısı 18 bini buluyor. Mevcut planlamaya göre bir yıl içinde 319 bin konut ve köy evini yapacağız. Bir yıl içinde biz bu kalıcı konutları bitirerek hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Yaraları kısa sürede saracağız.