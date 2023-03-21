  • USD: 19,04 - 19,07
  • EURO: 20,51 - 20,54
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, HDP'lilerle saf tuttu: Bebek katili Öcalan'a özgürlük istediler

Diyarbakır'da Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından düzenlenen nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçaları açılırken, örgütün elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı. Yaşanan gerginlikte atılan taşlardan 5 polis memuru yaralandı, 19 kişi gözaltına alındı. HDP öncülüğünde düzenlenen Nevruz etkinliğine katılan CHP'li Sezgin Tanrıkulu, HDP'liler ile saf tuttu. Ahmet Türk ise etkinlikte yaptığı konuşmada Abdullah Öcalan'a özgürlük istediklerini söyledi.

Ekleme: 21.03.2023 - 15:51 Güncelleme: 23.03.2023 - 15:23 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Sezgin Tanrıkulu, HDP'lilerle saf tuttu: Bebek katili Öcalan'a özgürlük istediler
Bağlar ilçesinde HDP öncülüğünde Nevruz etkinliğinin yapılacağı alanda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı. Sabahın erken saatlerinde vatandaşlar alana gelmeye başladı.

CHP'Lİ TANRIKULU DA SAF TUTTU

HDP öncülüğündeki Nevruz kutlamasına yurt içi ve yurt dışından çok sayıda davetli katıldı. Katılımcılar arasında bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da HDP'liler ile saf tuttu.


Diyarbakır'daki nevruz kutlamalarında konuşan HDP'li Ahmet Türk skandal ifadeler kullandı. 14 Mayıs seçimlerine ilişkin provokatif mesajlar veren Ahmet Türk, Kürt halkını tehdit etti.

'KÜRTLERİN İKTİDARA OY VERME HAKKI YOK'

HDP'li Türk konuşmasında iktidara destek veren Kürt halkını hedef aldı. İktidara destek veren Kürtleri 'düşmanlık' ve 'ahlaksızlık' ile suçladı. 'Hiçbir Kürt'ün bu iktidara oy vermek gibi bir hakkı yok' dedi.

'BU DÖNEM ÖCALAN'I ÖZGÜRLEŞTİRME DÖNEMİ'

Seçimlere ilişkin provokatif mesajlar veren HDP'li Türk, terör örgütü elebaşı Öcalan'dan bahsederken 'sayın' ifadesini kullandı. 'Bu nevruz ve dönem Öcalan'ı özgürleştirme dönemidir. Bunu hep birlikte sağlamak için gece gündüz mücadele etmek zorundayız.' şeklinde provokatif mesajlar verdi.

Bağlar ilçesinde HDP öncülüğünde Nevruz etkinliğinin yapılacağı alanda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı. Kolluk kuvvetleri sabah erken saatlerde alanda birçok noktada bomba imha uzmanı ve eğitimli bomba arama köpekleriyle aramalar yaptı. Alan, helikopter ile havadan denetim altında tutularak güvenlik önemleri üst düzeyde alındı.

Kent girişlerinde ilçelerden ve farklı illerden gelen katılımcılar için birçok kontrol noktası oluşturulurken, binlerce polisin görevlendirildiği alanda uygulama noktalarında vatandaşlar sıkı aramadan geçirildi. Polis ekipleri tarafından, alana gelen vatandaşların üstündeki örgütü çağrıştıran kıyafetlere müsaade edilmedi.

Vatandaşlar, güvenlik önlemleri arasında alana alındı.

Alana alınan vatandaşlardan bazıları bölücü terör örgütünü simgeleyen paçavraları açıp, terör örgütünün sözde lideri Abdullah Öcalan lehine slogan attı.

DİYARBAKIR'DA NEVRUZ KUTLAMASINDA OLAY; 5 POLİS YARALANDI, 19 GÖZALTI

HDP tarafından düzenlenen nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçaları açılırken, örgütün elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı. Yaşanan gerginlikte atılan taşlardan 5 polis memuru yaralandı, 19 kişi gözaltına alındı.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, HDP'lilerle saf tuttu: Bebek katili Öcalan'a özgürlük istediler

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, HDP'lilerle saf tuttu: Bebek katili Öcalan'a özgürlük istediler





GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Son seçim anketi sonuçları nasıl? Başkan Erdoğan ve AK Parti oy oranı ne kadar? Ali İhsan Yavuz açıkladı!
İbrahim Kalın'dan F-16 açıklaması! 'Olmazsa alternatif üretiriz'
Dünya Saati etkinliğinde ışıklar, Türkiye için kapatıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay alçak eylemi lanetledi: İzin veren Danimarka makamlarını kınıyoruz
100 bin imzayı toplayan Muharrem İnce CHP'yi ağır bombaladı: Koltuk derdine düşenler bana demokrasiden bahsedemezler!
Bakan Bilgin duyurdu! 2 bin TL emekli bayram ikramiyesinden EYT'liler de yararlanacak
'Terörün olduğu yerde olmayız' demişti... Yavuz Ağıralioğlu'nun ikiyüzlü siyasetine büyük tepki!
İşte Cumhur İttifakı'nın protokolü: 7 madde öne çıktı! Detaylar belli oldu
Ömer Çelik: Danimarka'daki Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağına saldırıyı lanetliyoruz
Türkiye ile silahlanma yarışına giren Yunanistan’ın yerli İHA’sı alay konusu oldu
İstanbul'a yeni metro! İBB yapmadı Bakanlık bitirdi: Açılışa günler kaldı
6'lı koalisyon yaydı, CHP tetikçileri balıklama atladı! 'Başkan Erdoğan'ın diploması yok' iftiralarını bir kez daha bozguna uğradı!
Başkan Erdoğan İlim Yayma Vakfı 52. Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunuyor
Tele 1'de İmam Hatip düşmanlığı! Skandal sözler: Üniversiteye girmeye hakları yok, bilim yapamazlar
Togg'dan önemli gelişme
ANKA-3 ne zaman gökyüzüne kavuşacak? Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir canlı yayında duyurdu!
45 bin yeni öğretmen ataması 8 Mayıs’ta yapılacak: Branşlar belli oldu
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Muharrem İnce' planı! 'Oyları bölmesin' diye bu koltuğu teklif edecek...
BDDK'dan iki yeni bankanın kuruluşuna onay
Deprem bölgesinde Kılıçdaroğlu'na sert tepki: HDP’ye bakanlık verecek misiniz?
25 Mart hava durumu: 4 ile turuncu kodlu uyarı! Bugün hava nasıl olacak?

25 Mart hava durumu: 4 ile turuncu kodlu uyarı! Bugün hava nasıl olacak?

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren borç düzenlemesi yürürlükte: Yüzde 90 indirim yapılacak

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren borç düzenlemesi yürürlükte: Yüzde 90 indirim yapılacak

Aracı olanlar dikkat! Aylık yüzde 0.75 ödenecek

Aracı olanlar dikkat! Aylık yüzde 0.75 ödenecek

Elon Musk Twitter’da duyurdu: Artık tüm dünya mevcut!

Elon Musk Twitter’da duyurdu: Artık tüm dünya mevcut!

İstanbullulara gri bulut uyarısı: Çok büyük risk taşıyor.

İstanbullulara gri bulut uyarısı: Çok büyük risk taşıyor.

18 yaş altına sosyal medya yasağı! Aileleri izin vermezse giremeyecekler

18 yaş altına sosyal medya yasağı! Aileleri izin vermezse giremeyecekler