CHP'li Sezgin Tanrıkulu, HDP'lilerle saf tuttu: Bebek katili Öcalan'a özgürlük istediler

Bağlar ilçesinde HDP öncülüğünde Nevruz etkinliğinin yapılacağı alanda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı. Sabahın erken saatlerinde vatandaşlar alana gelmeye başladı.HDP öncülüğündeki Nevruz kutlamasına yurt içi ve yurt dışından çok sayıda davetli katıldı. Katılımcılar arasında bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da HDP'liler ile saf tuttu.Diyarbakır'daki nevruz kutlamalarında konuşan HDP'li Ahmet Türk skandal ifadeler kullandı. 14 Mayıs seçimlerine ilişkin provokatif mesajlar veren Ahmet Türk, Kürt halkını tehdit etti.HDP'li Türk konuşmasında iktidara destek veren Kürt halkını hedef aldı. İktidara destek veren Kürtleri 'düşmanlık' ve 'ahlaksızlık' ile suçladı. 'Hiçbir Kürt'ün bu iktidara oy vermek gibi bir hakkı yok' dedi.Seçimlere ilişkin provokatif mesajlar veren HDP'li Türk, terör örgütü elebaşı Öcalan'dan bahsederken 'sayın' ifadesini kullandı. 'Bu nevruz ve dönem Öcalan'ı özgürleştirme dönemidir. Bunu hep birlikte sağlamak için gece gündüz mücadele etmek zorundayız.' şeklinde provokatif mesajlar verdi.Bağlar ilçesinde HDP öncülüğünde Nevruz etkinliğinin yapılacağı alanda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı. Kolluk kuvvetleri sabah erken saatlerde alanda birçok noktada bomba imha uzmanı ve eğitimli bomba arama köpekleriyle aramalar yaptı. Alan, helikopter ile havadan denetim altında tutularak güvenlik önemleri üst düzeyde alındı.Kent girişlerinde ilçelerden ve farklı illerden gelen katılımcılar için birçok kontrol noktası oluşturulurken, binlerce polisin görevlendirildiği alanda uygulama noktalarında vatandaşlar sıkı aramadan geçirildi. Polis ekipleri tarafından, alana gelen vatandaşların üstündeki örgütü çağrıştıran kıyafetlere müsaade edilmedi.Vatandaşlar, güvenlik önlemleri arasında alana alındı.Alana alınan vatandaşlardan bazıları bölücü terör örgütünü simgeleyen paçavraları açıp, terör örgütünün sözde lideri Abdullah Öcalan lehine slogan attı.HDP tarafından düzenlenen nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçaları açılırken, örgütün elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı. Yaşanan gerginlikte atılan taşlardan 5 polis memuru yaralandı, 19 kişi gözaltına alındı.