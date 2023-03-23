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Bursa Valisi'nden kritik uyarı: Kentin 80 günlük suyu kaldı

22 Mart Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen konferansta konuşan Bursa Valisi Yakup Canbolat, kentteki barajlarda 80 günlük ihtiyacı karşılayacak kadar rezervin kaldığını söyledi.

Ekleme: 23.03.2023 - 10:55 Güncelleme: 23.03.2023 - 10:56 / Editör: Ozge Selin
Bursa Valisi'nden kritik uyarı: Kentin 80 günlük suyu kaldıYurt genelinde etkili olan kuraklık barajların su oranlarında ciddi düşüşlere neden oldu. Kış mevsiminde yeteri kadar kar ve yağmur yağışının olmayışı barajları etkiledi.

Kuraklıktan en çok etkilenen kentlerden biri de Bursa oldu.

Bursa Valisi son durumu anlattı
22 Mart Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında Bursa Teknik Üniversitesi'nce (BTÜ) düzenlenen konferansta konuşan Bursa Valisi Yakup Canbolat, dünya genelinde sel, fırtına, hortum, deprem, heyelan, orman yangını, kuraklık gibi doğal afetlerde ciddi artışlar yaşandığı, bunun en önemli etkenlerinden birinin iklim değişikliği olduğunu söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) son 50 yılı kapsayan araştırmasına göre 1970'ten bu yana iklim koşullarından kaynaklanan afetlerin sayısının 5 kat arttığını belirten Canbolat, bu olaylarda 2 milyondan fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve en son can kaybının da kuraklık nedeniyle yaşandığının ortaya konulduğunu dile getirdi.

Aşırı yağış ve şiddetli rüzgarların yol açtığı felaketlerdeki artışlara değinen Canbolat, Türkiye'de depremler başta olmak üzere heyelan, su baskını, erozyon, kaya ve çığ düşmesi, kuraklık gibi olayların yaşandığını vurguladı.

Bursa'nın 80 günlük suyu kaldı
Meteorolojik verilere göre birkaç il dışında yurt genelinde aşırı kuraklığın etkili olduğuna dikkati çeken Canbolat, şu bilgileri verdi:

Bursa'nın su ihtiyacının yüzde 85'i Nilüfer ve Doğancı barajlarından, yüzde 15'i de durağan kaynaklardan sağlanmaktadır. Barajların yıllık su kapasitesine baktığımızda Nilüfer Barajı'nın 60 milyon, Doğancı Barajı'nın da 125 milyon metreküp olduğunu biliyoruz. Bursa'da günlük 425 bin metreküp su tüketilmektedir. İçme suyu barajlarımızdaki doluluk oranı dikkate alındığında ve barajlara herhangi bir su girişi olmaması durumunda Bursa'nın bugün itibarıyla 80 günlük ihtiyacını karşılayacak su rezervi bulunmaktadır.

Çınarcık Barajı can suyu olacak
Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce Çınarcık Barajı'nın da devreye alınmasıyla Bursa'nın içme suyu ihtiyacının kesintisiz olarak 2050'ye kadar karşılanacağının öngörüldüğünü sözlerine ekledi.
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