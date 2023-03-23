Bakan Çavuşoğlu, Gaziantep'te depremzedelerle iftar yaptı...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Gaziantep'in Nurdağı ilçesine geldi. Ramazanın ilk günü Nurdağı'na gelen Bakan Çavuşoğlu, konteynerkentte bulunan depremzedeler ile bir araya geldi.Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Bakan Çavuşoğlu, ezanın okunması ile ilk iftarını da depremzedeler ile birlikte yaptı.