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ABD'de 'TikTok' krizi büyüyor! TikTok içerik üreticileri sokaklarda...

Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington kentindeki Amerikan Kongre Binası önünde bir araya gelen TikTok içerik üreticileri, uygulamanın kapatılması ihtimaline karşı protesto düzenledi.

Ekleme: 23.03.2023 - 11:59 Güncelleme: 23.03.2023 - 12:08 / Editör: Ozge Selin
ABD'de 'TikTok' krizi büyüyor! TikTok içerik üreticileri sokaklarda...Son günlerde ABD'de yasaklanması gündemde olan ve üst yöneticisi (CEO) 23 Mart'ta ABD Kongresinde ifade vermeye hazırlanan TikTok, bir kesim için Çin'in 'Truva Atı' olarak nitelendirilirken, bazı kesimler de uygulamanın ABD-Çin rekabetinde 'günah keçisi' olduğunu belirtiyor.

Çin merkezli teknoloji şirketi ByteDance tarafından geliştirilen sosyal medya platformu TikTok, dünya üzerinde 1 milyardan fazla kullanıcıya ulaşırken, 'Çin'in casusluk aracı' suçlamalarını da beraberinde getirdi.

ABD'de federal hükümet, bazı eyaletler ve üniversiteler, TikTok'un resmi cihazlara indirilmesini yasaklarken, Kongrede yasağın genişletilmesi için Biden yönetimine yetki veren tasarılar da gündemde.

Tüm bu tartışmalar sürerken TikTok Üst Yöneticisi Shou Zi Chew, 23 Mart'ta ABD Kongresinde ifade verecek.

TikTok neden yasaklanmak isteniyor?

Batı ve ABD, TikTok yasağına en büyük gerekçe olarak TikTok ve ana şirketi ByteDance'in konum gibi hassas kullanıcı verilerini, Çin hükümetine verdiğini savunuyor. Buna gerekçe olarak ise Çin'de hükümetin şirketlerden veri talep etme hakkı olduğuna işaret ediliyor.

Batılı ve Amerikalı siyasetçiler, Çin'in TikTok'taki içerik önerilerini dezenformasyonu yaymakta da kullanabileceğini belirtiyor.

TikTok'un yasaklanması için ABD Kongresine sunulan yasa tasarılarının sponsoru Missouri Senatörü Josh Hawley, uygulamaya ilişkin yaptığı açıklamada, 'TikTok, Çin Komünist Partisi için bir Truva Atıdır.' nitelendirmesinde bulundu.

FBI Direktörü Chris Wray de Kasım 2022'de katıldığı Temsilciler Meclisi oturumunda, TikTok'un 'ulusal güvenlik tehdidi' teşkil ettiğini' söyledi.

Uygulama, 3 yıldır ABD Ordusu, Donanması, Hava Kuvvetleri ve Kıyı Güvenliği birimlerinin telefonlarında yasak. Mart ayının başında Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi ABD Başkanı'na uygulamayı tamamen kısıtlama hakkı veren bir yasa tasarısını onayladı.

Bazı uzmanlar da uygulamanın ulaştığı verilerin, ABD menşeili Facebook ya da Twitter gibi uygulamalardan bir farkı bulunmadığına işaret ederek TikTok'un 'günah keçisi' ilan edildiğini belirtiyor.

Diğer ülkelerde durum ne?

ABD, TikTok konusunda 'mahremiyet' ve 'ulusal güvenlik' endişelerini gerekçe göstererek bu uygulamayı kısıtlayan ilk ülke olmayacak.

İngiltere, Kanada, Avrupa Birliği (AB) ve Yeni Zelanda, uygulamanın resmi cihazlarda kullanılmasını yasaklarken, TikTok'u yasaklayan ilk ülke 2020'de Hindistan oldu.

Hindistan hükümeti, uygulamayı kullanıcıların verilerini Çin hükümetine aktarmakla suçladı ve Çin merkezli 59 uygulamayı yasakladı.

TikTok, böylece dünya üzerindeki en büyük pazarlarından birini kaybetmiş oldu.

ABD'de 'TikTok' krizi büyüyor! TikTok içerik üreticileri sokaklarda...

ABD'de 'TikTok' krizi büyüyor! TikTok içerik üreticileri sokaklarda...

ABD'de 'TikTok' krizi büyüyor! TikTok içerik üreticileri sokaklarda...



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