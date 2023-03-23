23 Mart hava durumu: O illere yeni yağış dalgası geliyor! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Kars, Ardahan, Erzurum, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Muş ve Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz ve Güney Ege'nin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Isparta çevreleri ile Konya'nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların: Isparta çevreleri ile Konya'nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE 9°C, 15°CParçalı çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıİSTANBUL 8°C, 10°CParçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıKIRKLARELİ 7°C, 13°CParçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıKOCAELİ 9°C, 11°CParçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıParçalı çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 5°C, 11°CParçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıDENİZLİ 10°C, 17°CParçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıİZMİR 10°C, 17°CParçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA 5°C, 15°CÖğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Bu gece saatlerinde Isparta çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ADANA 13°C, 19°CParçalı çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıANTALYA 14°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 13°C, 20°CSağanak yağışlıK.MARAŞ 10°C, 17°CÖğle saatlerinde sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde Konya'nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ANKARA 7°C, 11°CParçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıESKİŞEHİR 7°C, 10°CParçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKONYA 6°C, 14°CParçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.SİVAS 4°C, 14°CYağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 6°C, 8°CParçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDÜZCE 9°C, 12°CParçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKASTAMONU 5°C, 8°CParçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıZONGULDAK 8°C, 9°CParçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.AMASYA 9°C, 15°CYağmur ve sağanak yağışlıSAMSUN 8°C, 11°CYağmur ve sağanak yağışlıTOKAT 7°C, 17°CYağmur ve sağanak yağışlıTRABZON 9°C, 12°CÖğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Kars, Ardahan, Erzurum, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Muş ve Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.ELAZIĞ 7°C, 17°CParçalı ve çok bulutluERZURUM 1°C, 11°CHafif yağmurluKARS 0°C, 12°CHafif yağmurluMALATYA 6°C, 17°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADIYAMAN 9°C, 17°CParçalı ve çok bulutluDİYARBAKIR 7°C, 19°CParçalı ve çok bulutluGAZİANTEP 8°C, 17°CParçalı ve çok bulutluŞANLIURFA 11°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu