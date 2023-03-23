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23 Mart hava durumu: O illere yeni yağış dalgası geliyor! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından 23 Mart hava durumu tahminleri açıklandı. Meteoroloji'den yapılan yeni hava durumu uyarısında ülke genelinin bugünden itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri...

Ekleme: 23.03.2023 - 08:56 Güncelleme: 23.03.2023 - 09:00 / Editör: Ozge Selin
23 Mart hava durumu: O illere yeni yağış dalgası geliyor! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Kars, Ardahan, Erzurum, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Muş ve Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz ve Güney Ege'nin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Isparta çevreleri ile Konya'nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların: Isparta çevreleri ile Konya'nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERDE BUGÜN HAVA NASIL?

MARMARA
Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 9°C, 15°C
Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı


İSTANBUL 8°C, 10°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 7°C, 13°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ 9°C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE
Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 5°C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ 10°C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR 10°C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 5°C, 15°C
Öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Bu gece saatlerinde Isparta çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 13°C, 19°C
Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA 14°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 13°C, 20°C
Sağanak yağışlı

K.MARAŞ 10°C, 17°C
Öğle saatlerinde sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde Konya'nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 7°C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 7°C, 10°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 6°C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİVAS 4°C, 14°C
Yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 6°C, 8°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE 9°C, 12°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 5°C, 8°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 8°C, 9°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA 9°C, 15°C
Yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 8°C, 11°C
Yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 7°C, 17°C
Yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 9°C, 12°C
Öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Kars, Ardahan, Erzurum, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Muş ve Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

ELAZIĞ 7°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM 1°C, 11°C
Hafif yağmurlu

KARS 0°C, 12°C
Hafif yağmurlu

MALATYA 6°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR 7°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
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