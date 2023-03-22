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Beyaz Gazete
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Twitter'dan yeni rezalet! Yavuz Ağıralioğlu'na siyasi operasyon: Listeden kaldırıldı

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, HDP'nin aday çıkarmayarak Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermesi sonrası zehir zemberek sözlerle CHP ile HDP arasındaki işbirliğine tepki gösterdi. Ağıralioğlu, "Biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayacağız." ifadelerini kullandı. Ağıralioğlu, bu sözlerinin ardından sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi. Ancak Twitter, Ağıralioğlu'nun gündemde olmasını sansürleyerek gündemdeki konular listesinden kaldırdı.

Twitter'dan yeni rezalet! Yavuz Ağıralioğlu'na siyasi operasyon: Listeden kaldırıldı
Ekleme: 22.03.2023 - 20:31 Güncelleme: 22.03.2023 - 20:47 / Editör: Ozge Selin
Twitter'dan yeni rezalet! Yavuz Ağıralioğlu'na siyasi operasyon: Listeden kaldırıldı
6'lı koalisyonda CHP-HDP arasındaki kirli pazarlıkların ardından HDP aday çıkarmayarak Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini duyurdu. HDP ile CHP arasında yaşanan işbirliklerinin ardından İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu bugün TBMM'de bir basın toplantısı düzenledi. Ağıralioğlu CHP-HDP ittifakını sert sözlerle eleştirdi.

Twitter'dan yeni rezalet! Yavuz Ağıralioğlu'na siyasi operasyon: Listeden kaldırıldı

'BİZE PUSU KURULMASINDAN RAHATSIZIZ'

Kendilerine pusu kurulduğunu söyleyen Ağıralioğlu, 'Siz daha iktidara gelmeden kör ve sağır oldunuz. Sandıkta yüzde 80'lerin konuşulması gerekirken, şimdi iktidarı matematiğe çevirdiniz. Cumhurbaşkanlığı masasını, bölücülüğe pazarlık masasına çevirdiniz. Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız.' dedi.

Twitter'dan yeni rezalet! Yavuz Ağıralioğlu'na siyasi operasyon: Listeden kaldırıldı

'PKK'YA TERÖR ÖRGÜTÜ DEMEDİNİZ, APO'YA KATİL DEMEDİNİZ'

HDP ile yapılan pazarlığı doğru bulmayan Ağırlioğlu,'Ben HDP ile pazarlık edilmesini doğru bulmuyorum. Ben terörün gölgesinin düştüğü yerde olmam. Bir kere PKK'ya terör örgütü demediniz, APO'ya katil demediniz. Ama siz defalarca milletin meclisine gelip devlete katil dediniz.' şeklinde konuştu.

Twitter'dan yeni rezalet! Yavuz Ağıralioğlu'na siyasi operasyon: Listeden kaldırıldı

(Twitter'da anlık olarak en çok konuşulan konuları gösteren TT listesi)

BİNLERCE TWEET ATILDI, GÜNDEMDEN DÜŞÜRÜLDÜ

Ağıraloğlu, bu sözleri sonrası Twitter'da en çok konuşulan konular arasında ilk sıraya yerleşti. Yavuz Ağıralioğlu hakkında yaklaşık 1 saat içinde yaklaşık 60 bin tweet atıldı.

Twitter'dan yeni rezalet! Yavuz Ağıralioğlu'na siyasi operasyon: Listeden kaldırıldı

(Twitter trend listesi)

TWİTTER LİSTEDEN KALDIRDI

Ancak son günlerde, muhalif hesapları öne çıkaran algoritması ile tepkilerin odağında olan sosyal medya platformu Twitter, atılan binlerce Tweete rağmen, Ağıralıoğlu'nu gündemdekiler listesinden tamamen düşürdü.

Twitter'dan yeni rezalet! Yavuz Ağıralioğlu'na siyasi operasyon: Listeden kaldırıldı

TWİTTER'DA FETÖ VE PKK YANLISI HESAPLARI ÖN PLANA ÇIKARMA OPERASYONU

Twitter başta olmak üzere sosyal medyada her seçim öncesi yerli ve milli içeriklerin perdelenip, muhalif paylaşımların ön plana çıkarılması durumu başka bir boyuta taşındı. 14 Mayıs'a kısa bir süre kala FETÖ ve PKK yanlısı hesapların özellikle Twitter'da 'Sana Özel ve Takip Edilenler' algoritması adı altında bilinçli olarak kullanıcıların karşısına çıkarıldığı görüldü.
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