MHP lider Bahçeli'den partisinin milletvekili aday adaylarına teşekkür mektubu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinden milletvekili olan aday adaylarına teşekkür mektubu yazdı. Bahçeli mektubunda şu ifadelere yer verdi:'Malumunuz olduğu gibi, Türk siyaset ve demokrasi hayatının tarihi nitelikli seçimleri 14 Mayıs 2023 tarihinde tüm yurt sathında yapılacaktır. Bu seçimlerde 13'üncü Cumhurbaşkanı'yla birlikte 28'inci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi de milli iradenin tercihiyle belirlenecektir. Aynı zamanda ilk beş yıllık müktesebatı göz alıcı müstesna gelişme ve ilerlemelere sahne olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci beş yıllık sürecine 14 Mayıs'ı müteakiben geçilmiş olacaktır.Son bir asrın en büyük felaketi olarak tanımlanan Kahramanmaraş merkezli ikiz depremin yanı sıra Adıyaman ve Şanlıurfa'da yaşanan sel ve su taşkınları, kaybettiğimiz vatandaşlarımız ve yıkıma uğrayan şehirlerimiz bu seçim kampanya döneminin hassas, sakin, sağduyulu ve acılarımıza saygı çerçevesinde tezahür etmesini mecburiyet haline getirmiştir. Nitekim bugüne kadar yapılan hiçbir seçim ve siyasi propaganda süreci böylesine kırılgan ortamda ve teessür ikliminde gerçekleşmiş değildir. Her şeye rağmen umutlarımız diri, mücadele şuurumuz yüksektir.Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı Türkiye'mizin geleceğini huzur ve güven içinde kurmaya hem kararlı hem de muktedirdir. Türk ve Türkiye Yüzyılı vizyonu bunun için tarihi bir fırsattır.Milli birlik ve dayanışma ruhunun refakatinde, ülkemizin büyüme, kalkınma ve yükselme hedefleri milletine ve devletine sevdalı yürekler marifetiyle daha da güçlenip ilerleyiş kaydedecektir.Sizin, tarihi ve zorlu bir dönemde partimizden milletvekili aday adaylığı müracaatınız kanaatimce “Her Şeyden Önce Türkiye” kabulünüzün, Önce Ülkem ve Milletim” kararlılığınızın inkar edilemeyecek tescilidir. Kuşkusuz yolu doğru olanın yükü de ağır olacaktır.Ancak bu ağır yük milli ve milliyetçi gönüllerin kenetlenmesiyle kaldırılacak, bu sayede ülkemizin önü muhakkak aydınlığa ve huzura açılacaktır.Medeni cesaret gösterdiniz, sorumluluk üstlendiniz, tarafınızı işaret ettiniz, siyaset mücadelemize milletvekili aday adaylığı başvurunuzla haktan, halktan ve hakikatten yana duruşunuzu berrak bir mizaç eşliğinde belgelediniz.Ahlaken ve vicdanen millete mensubiyet onurunuzu muhafaza ederek kara propagandaları elinizin tersiyle ittiniz ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin gücüne güç kattınız.600 kişiden müteşekkil Milletvekili Aday Listesi'nde ister olunuz isterse de olmayınız, bilmenizi isterim ki, bizim dava ve yol arkadaşımız olarak nazarımızda her zaman ayrıcalıklı bir mevkiiniz olacaktır.Müracaatınızla ilgili karar ve sonuç ne olursa olsun herhangi bir gönül kırgınlığına veya kalp burukluğuna düşmeyeceğinize inanıyor, yürüdüğümüz millete hizmet yolunda size her zaman ihtiyaç duyacağımızı bahusus ifade ediyorum.14 Mayıs'ta elbirliğiyle istiklalimize, istikbalimize, davamızın itibarına ve Türkiye'nin gelecek haklarına yüreğinizle sahip çıkıp katkı vereceğinize sonuna kadar itimat ediyorum.Gösterdiğiniz teveccühe ve yakın alakaya, aynı şekilde taşıdığınız muazzez heves ve heyecana içtenlikle teşekkür ediyor, birlik ve beraberliğimizin taçlanarak devamını diliyorum.Şahsınızı ve muhterem ailenizi muhabbetle selamlıyor, Mübarek Ramazan ayımızın nice manevi güzelliklere vesile olması niyazımla sizleri Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum.”