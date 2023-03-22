İYİ Partili Koray Aydın'dan kafaları karıştıran sözler: Millet İttifakı'nın teknik direktörü Kılıçdaroğlu’dur

İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, son olarak HDP’nin de katıldığı Yedili Masa’da CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkarak, ittifakı sert sözlerle eleştirerek “çocuk katilini övenle kazanmaktan ise kaybedelim" dedi. İYİ Partili Koray Aydın'dan ise Kılıçdaroğlu'nu destekleyen açıklamalar geldi. 'Millet İttifakı'nın teknik direktörü Kılıçdaroğlu’dur' diyen Aydın, "Takımımızı şampiyon yapacağız. Birlikte kazanacağız" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktığı gerekçesiyle istifa edeceği konuşulan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, bugün saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyeceğini duyurmuştu. TBMM'de kameraların karşısına geçen Ağıralioğlu, HDP-CHP iş birliğine yönelik çok sert ifadeler kullandı. Masada kendilerine pusu kurulduğunu söyleyen Ağıralioğlu, 'Terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız. Siz PKK'yı lanetleyemeyenlersiniz. Kemal Bey'in adaylığını dayatmasına itiraz ediyorum.' dedi.İYİ Partili Koray Aydın'dan ise Kılıçdaroğlu'nu destekleyen açıklamalar geldi. Sosyal medya hesabından muhalifet yanlısı Sözcü Gazetesi'yle yaptığı röportajı alıntılayan Aydın şu ifadeleri kullandı: 'Millet İttifakı'nın santroforu İYİ Parti'dir. Millet İttifakı; savunması, orta sahası, hücum hattıyla güçlü bir takımdır. Millet İttifakı'nın teknik direktörü Sn.Kılıçdaroğlu'dur. Takımımızı şampiyon yapacağız. Birlikte kazanacağız.'